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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أفلام رسوم متحركة لذوى الهمم بالثقافة السينمائية

عرض أفلام لأصحاب
عرض أفلام لأصحاب الهمم

للسينما دور توعوي وتثقيفي كبير فى مناقشة قضايا المجتمع ومشكلاته، وحث الجمهور على تعديل سلوكياتهم، وإيمانا بأهمية غرس الأدب والثقافة فى أذهان الجمهور وتشكيل الوعى لدى مريدى وراغبى الثقافة والفن.

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فى إطار  الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة التى قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، قدمت الإدارة العامة لثقافة السينمائية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، عروض سينمائية ضمن برنامج الفانوس السحري بقرية إلياس بوادى النطرون وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة.

وعرض فيلم "ماما حامل" بطولة ليلى علوي، بيومى فؤاد، حمدى الميرغني، محمد سلام، شريف دسوقى، تأليف لؤى السيد، اخراج محمود كريم ، الفيلم انتاج 2021، وتدور أحداثه حول أسرة تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد حمل الام وانجابها تؤام، رغم كبر سنها مما يثير غضب أبناءها المتزوجين، لذا تقع خلافات كوميدية بين الآباء والأبناء، وذلك بسبب رغبة الوالدين في رؤية أبنائهما عاصم وباسم متزوجين ولديهما أسرة وأطفال مثل كل الشباب.

كما يستكمل برنامج الفانوس السحري ببيت ثقافة زنين يوم 10 مارس، وفى بيت ثقافة صول يوم 17 مارس، تضمن اليوم عرض أفلام رسوم متحركة ضمن فعاليات برنامج نادى السينما ذوى الهمم، والذى تنظمه الإدارة العامة للثقافة السينمائية أسبوعيا بدور الرعاية ومدارس ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث عرض اليوم أفلام رسوم متحركة بجمعية أيادى بحدائق الزيتون .

قصور الثقافة سينما مبادرة حياة كريمة ذوي الاحتياجات الخاصة الثقافة مدارس رسوم متحركة الزيتون ذوي الاحتياجات وادي النطرون

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