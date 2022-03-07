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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأن الغرب هو من دعم الإرهاب...

سوريا تكشف سبب دعم روسيا في عمليتها العسكرية على أوكرانيا وتحذر إسرائيل

سوريا تكشف سبب دعمها
سوريا تكشف سبب دعمها للهجوم الروسي على أوكرانيا

أكد وزير خارجية سوريا فيصل المقداد، أن بلاده تدعم روسيا في عمليتها العسكرية في أوكرانيا بمواجهة إجراءات الغرب التي تهدد أمنها القومي.

وأضاف في تصريحات لقناة "الميادين" أن "الغرب يستمر بدعم النازية والإرهاب ويواصل محاولاته لفرض الهيمنة على العالم".

وتابع المقداد "وقفنا إلى جانب روسيا لأن الغرب هو من دعم الإرهاب في سوريا"، مشددا على أن روسيا دولة كبرى وستحقق أهدافها في أوكرانيا.

في سياق آخر، قال الوزير السوري إن الاعتداء الإسرائيلي على سوريا جاء بعد الهجوم الإرهابي لتنظيم داعش.

وأكد أن "سوريا قادرة على الرد على الاعتداءات الإسرائيلية وسوريا هي من يتحكم بالرد".

وتابع المقداد تصريحاته قائلا "يجب على إسرائيل أن تعرف أن الرد آت لا محال".

وكانت وزارة الخارجية السورية أصدرت بيانا بشأن "العدوان الإسرائيلي على مناطق سكنية"، مؤكدة أنه "جاء بعد ساعات من جريمة ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي، وأن هذا يظهر حقيقة التنسيق الدقيق والمباشر بينهما".

وتابعت في بيان "لم تكن مصادفة أن يقوم العدو الإسرائيلي بشن عدوان جديد على مناطق سكنية في ريف دمشق بعد ساعات من قيام تنظيم داعش الإرهابي بارتكاب جريمة ذهب ضحيتها عدد من بواسل الجيش العربي السوري كانوا في طريقهم إلى بيوتهم".

وأكدت أن "هذا العدوان الداعشي الإسرائيلي الإرهابي يظهر حقيقة التنسيق الدقيق والمباشر بين الجانبين المجرمين".

كما حذرت سوريا من "تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والمتمادية على سوريا والخسائر الفادحة التي تسببها في الأرواح والبنى التحتية إضافة إلى ترويع السكان المدنيين من أطفال ونساء".

سوريا روسيا أوكرانيا غزو اوكرانيا إسرائيل فيصل المقداد الخارجية السورية

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