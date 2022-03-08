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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للعام الخامس انطلاق مسابقة Triple S بهندسة المطرية جامعة حلوان .. اليوم

صدى البلد

تنظم أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان أكبر مسابقة على مستوى الجامعات المصرية  مسابقة Triple S تحت شعار "مصر تبتكر" وهي مسابقة علمية بكلية هندسة المطرية للتطبيق العلمي والعملي، وتقام المسابقة، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور محمد حسنين ربيع عميد الكلية، وتحت إشراف عام الأستاذ الدكتور كريم همام رائد أسرة من اجل مصر ومدير معهد ٱعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذ ياسر الجبالي مسئول الأسرة ومدير إدارة رعاية الشباب بهندسة حلوان.

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ويشرف على المسابقة الدكتور محمد حلمي الأستاذ المساعد بقسم الهندسة المدنية بكلية هندسة المطرية، ومنسق المسابقة.

حيث تبدأ فعاليات المسابقة بحضور العديد من الشخصيات البارزة في تمام الثانية عشر ظهر يوم الثلاثاء الموافق 8 مارس 2022 بكلية هندسة المطرية جامعة حلوان، وتستمر لمدة 7 أيام، حيث أن  فكرة المسابقة تحاكي المسابقات العالمية فى مجال الهندسة وتساهم فى تطوير التعليم والبحث العلمي، وتعد المسابقة من أكبر المسابقات العلمية الهندسية على مستوى الجامعات التي تهتم بالإنشاءات الهندسية الصعبة والمميزة لإخراج أفضل واقوى المشاريع الممكنة التى يتم تصميمها وتنفيذها ودعم الابتكار، وربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي وأيضا العمل على توجيه أفكار الطلاب في الاتجاه الذي يؤهلهم لكي يكونوا مهندسين ذوي فكر وإبداع.

ويعد هذا العام هو العام الخامس للمسابقة ونتيجة لنجاحها ستكون المسابقة في موسمها الخامس منافسة بين مختلف جامعات مصر لتبادل المعرفة والثقافات بين طلاب الجامعات فى منافسة حضارية .

وزير التعليم التعليم العالي البحث العلمي وزارة التعليم العالى جامعة حلوان

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