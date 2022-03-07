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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صراع القمة.. محمود البنا حكما لمباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري

محمود البنا
محمود البنا

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين الحكم الدولى محمود البنا لإدارة مباراة الأهلى وبيراميدز المؤجلة من الأسبوع الثامن بالدورى الممتاز والمقرر إقامتها فى الثامنة مساء غد الثلاثاء.

 

كما اختارات لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أحمد الغندور حكما لتقنية الفيديو.

 

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

القائمة شهدت عودة أيمن أشرف لدعم الخط الدفاعي في النادي الأهلي، واكتمال الصفوف باستثناء الغيابات طويلة المدى.

 

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

 

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير

خط الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمد عبد المنعم، محمد هاني، كريم فؤاد، محمود وحيد، علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية، مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، محمد محمود، طاهر محمد، حسين الشحات، لويس ميكيسوني.

خط الهجوم: بيرسي تاو، محمد شريف، حسام حسن

 

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري مؤقتا برصيد 26 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي الذي لعب مباراة واحدة أقل، بينما يأتي الزمالك ثالثا بفارق 3 نقاط عن الأهلي مع لعب مباراة واحدة أكثر من الأحمر.

Sports Fitness لجنة الحكام باتحاد الكرة محمود البنا الاهلي وبيراميدز الدوري الممتاز أحمد الغندور

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