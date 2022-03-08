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التقديم المباشر بالجامعات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني يستمر حتى الخميس المقبل .. والأعلى للجامعات: لا تغيير بالحدود الدنيا للكليات بالتنسيق

صدى البلد

الأعلى للجامعات الخاصة: 
التقديم المباشر بالجامعات الخاصة مستمر حتى الخميس المقبل 
نظام قبول إلكتروني موحد للجامعات الخاصة والأهلية
لا تغيير بالحدود الدنيا للكليات بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

 

تواصل الجامعات الخاصة والأهلية استقبال الطلاب بكلياتها بمرحلة التقديم المباشر بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية بالفصل الدراسي الثاني ، بحيث يتوجه الطلاب إلى الجامعات مباشرة للتقديم بالكليات وفقا للحدود الدنيا المعلنة. 
 

اكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية أنه سيتم غلق باب التقديم المباشر بالأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة والأهلية وذلك لجميع الطلاب المتخلفين عن التسجيل عبر التنسيق الإلكتروني ، 
 

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 وأضاف " المصدر " لصدى البلد أن لا يوجد هناك أي انخفاض بالحدود الدنيا لكليات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية مشيرا إلى أن الأماكن الشاغرة منذ أن بدأ تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية بالفصل الدراسي الثاني وأن عدد الأماكن الشاغرة يتخطى الـ 19 ألف بالكليات المختلفة في الجامعات الخاصة، من بينهم 982 مكانا بكليات الطب بالإضافة إلى أن عدد الأماكن الشاغرة بكليات الصيدلة هم 2991، بينما الهندسة 5007.

 

وأكد المصدر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أن نظام القبول بالجامعات الأهلية وهم "الملك سلمان، الجلالة، العلمين، المنصورة الجديدة"، هو وفقًا للمجموع المكافئ بعد اجتياز الطالب اختبارات القبول الموحدة لكل الجامعات الأهلية.
 
وأضاف " المصدر " أنه يتم احتساب المجموع المكافئ من خلال "مجموع الطالب + درجات اختبار القبول"، مشيرا إلى أن ذلك سيتم تطبيقه بالمرحلة الثالثة للقبول بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية كما أنه لم يحدد حتى الآن موعد انطلاق اختبارات القبول لطلاب هذه المرحلة.
وأضاف "المصدر" أنه سيتم الإعلان عن الموعد النهائي بعد انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، بحيث تجرى المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات الخاصة وفق النظام الإلكتروني الموحد.
 
ننشر الحدود الدنيا لكليات تنسيق الجامعات الخاصة :
الهندسة 70%
علوم الحاسب 65%
التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية 62%
الفنون التطبيقية علمي - فنون  علمي 63%
الطب البشري 85% 
طب الأسنان 82%
العلاج الطبيعي- الصيدلة 80%
الطب البيطري 75 %
العلوم الأساسية 60%
الإعلام – لغات وترجمة  - الفنون التطبيقية أدبي - فنون أدبي 59% 
الاقتصاد والإدارة - الاقتصاد والعلوم السياسة 58%
التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض – الآثار- علوم سينمائية – الآداب 55%

الحد الأدنى للجامعات الأهلية (الجلالة- العلمين – المنصورة الجديدة) + سيناء
 
الإعلام – لغات وترجمة - الفنون التطبيقية أدبي : 55%
الاقتصاد والإدارة – الاقتصاد والعلوم السياسة : 55%
التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض –الآثار- علوم سينمائية – الآداب : 55%

 

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 
الهندسة : 65%
علوم الحاسب : 62%
التكنولوجيا الحيوية – تكنولوجيا العلوم الصحية : 59%
الفنون التطبيقية علمي : 59%
العلوم الأساسية : 58%
الطب البشري : 82%
طب الأسنان : 79%
العلاج الطبيعي- الصيدلة : 78%
الطب البيطري : 73 %
وجاء الحد الأدني لكليات جامعة الملك سلمان ليكون كالتالي:
الطب البشري 80 %
الهندسة 63%
علوم الحاسب 60%
التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية 58%
الفنون التطبيقية علمي -  فنون علمي 58%
طب الأسنان 77%
العلاج الطبيعي- الصيدلة 76%
الطب البيطري 70%
العلوم الأساسية 56%
الإعلام – لغات وترجمة -
الفنون التطبيقية     أدبي - فنون  أدبي 55%
الاقتصاد والإدارة - الاقتصاد والعلوم السياسة 55%
التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض –الآثار- علوم سينمائية – الآداب 55%
تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

 

نظام القبول بالجامعات الأهلية (الملك سلمان، الجلالة، العلمين، المنصورة الجديدة)
• يتم القبول بالجامعات الأهلية (الملك سلمان، الجلالة، العلمين، المنصورة الجديدة) وفقًا للمجموع المكافئ بعد اجتياز الطالب اختبارات القبول الموحدة لكل الجامعات الأهلية.
• ويتم احتساب المجموع المكافئ على النحو التالي: (مجموع الطالب + درجات اختبار القبول).

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