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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. استئناف محاكمة المتهمين في قضية بسنت ضحية الصور المفبركة بكفرالزيات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنظر محكمة جنايات طنطا، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سامى بريك، وعضوية المستشارين حسام أبوزهرة، ومدحت سالم وإسماعيل الفران، وأمانة سر المحمدى الباجورى، محاكمة 5 متهمين في قضية فتاة الغربية «بسنت خالد» المعروفة إعلامياً بضحية الابتزاز الإلكتروني، بإحدى قرى مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، إثر تعرضها للابتزاز من المتهمين بالقرية محل إقامتها.

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وكانت المحكمة قد قررت في أولى جلسات محاكمة المتهمين، في الخامس من شهر فبراير الماضي، تأجيل القضية إلى جلسة اليوم 8 مارس للنظر في طلبات الدفاع عن المتهمين.

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وناشد محامي المتهم الأول في القضية بحضور الطبيب الشرعى لمناقشته في تقريره وحضور شاهدى الإثبات الرائد أحمد شيحة، رئيس مباحث كفر الزيات، والعقيد أحمد عاصم، قائلًا أن المتهمين الحقيقيين ليسوا الماثلين في هذا القفص، ولكن نحن، ودفع ببطلان تحقيقات النيابة مع المتهم الأول وألتمس إعادة التحقيق معه.

وطالب محامي المتهم الثانى إعلام شاهد الإثبات الـ١١ بالقضية وهو رئيس منطقة وسط الدلتا للمساعدات الفنية واستكمال الاطلاع على أوراق القضية وإخلاء سبيل موكله لكون مركزه القانونى يختلف عن باقى المتهمين.

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زطالب محامى المتهمين الرابع والخامس إحضار الطبيب الشرعى لمناقشته في تقريره واستدعاء رئيس مباحث كفر الزيات وألا يكون التأجيل للقضية بذات الدور حتى يتمكن من الاطلاع على أوراقها كاملة.

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