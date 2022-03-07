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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الغربية: تكثيف الحملات التموينية على السلع الغذائية ولا تهاون مع المحتكرين

طارق رحمي: تكثيف
طارق رحمي: تكثيف الحملات التموينية على السلع الغذائية ولا ته

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالحملات التموينية المستمرة على الأسواق، لمراقبة السلع وتشديد الرقابة التموينية علي جميع الأنشطة التجارية بالإضافة إلى الوقوف على مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية، مؤكداً أنه لا تهاون في مواجهة ومحاربة كافة أنواع الغش التجاري ومحتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات وغلاء الأسعار والكسب غير المشروع والاستيلاء على دعم الدولة والمال العام.

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وأوضح المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين أنه تم القيام بحملات مكثفة ومستمرة أسفرت عن ضبط  12.5 طن شكائر دقيق فاخر 72 % محتكره بغرض إنشاء سوق سوداء والتربح الغير مشروع، كما تم مدشة حيوانية بدون ترخيص مستخدمة وكر لتخزين واحتكار السلع الغذائية، إلى جانب ضبط سلع تموينية بقيمة ٣٥ ألف جنيه، مجمعة قبل بيعها في السوق السوداء لدى تجار تموينيين وجمعيتين بأماكن مختلفة بمحافظة الغربية.

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كما تم ضبط مطحن ملح يقوم بمزاولة النشاط بدون ترخيص، ذلك بالإضافة إلى ضبط 1100 كيس ملح مستخدم علامات تجارية مقلدة بغرض الغش والتدليس والتربح الغير مشروع و ٢.٧ طن ملح بدون بيانات ومشتبه في صلاحيته إلى جانب ٣.٥ طن من شكاير الملح مجهولة المصدر.


وفي السياق ذاته تم ضبط 250 كجم من السكر التمويني قبل بيعها في السوق السوداء، عدد 500 عبوه غذائية مختلفة منتهية الصلاحية بأماكن مختلفة بالإضافة إلى  1.2طن دقيق مدعم82 % قبل بيعه في السوق السوداء.

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وفي سياق آخر تم تكثيف حملات  التفتيش على المخابز حيث تم ضبط 4300 رغيف خبز مدعم قبل بيعه في السوق السوداء، تحرير عدد 65 محضر إثبات حالة ضد المخابز التي تلاعبت بوزن ومواصفات الرغيف المدعم وغير ملتزمة بالتعليمات، إلى جانب ضبط عدد 32 من المخالفين والمتلاعبين بالأسعار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهم.
وخلال الحملة على المخابز تم ضبط عدد 34 من بدالين تموينيين وجمعيتين يقومون بالتلاعب بأسعار السلع التموينية وعدم الإعلان عنها وتحرير عدد 18 محضر ضد المخابز السياحية والمنشآت التي تقوم بمزاولة النشاط بدون ترخيص، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وتحريز كافة المضبوطات لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها.

طارق رحمي: تكثيف الحملات التموينية على السلع الغذائية ولا تهاون مع محتكري السلع

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التموين محافظة الغربية رجال الأعمال محافظ الغربية صلاح منتهية الصلاحية حملات مكثفة الاستيلاء الغش التجاري

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