وزير التخطيط السابق: مصر نجحت في توفير بيئة جيدة للاستثمار

أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط السابق ورئيس معهد التخطيط القومي، أن مصر حققت جهد عظيم في السنوات السابقة بداية من برنامج الاصلاح الاقتصادي، قائلا: "مصر من الدول القليلة جدا على مستوى العالم التى نجحت في تنفيذ برنامج واستكماله مع صندوق النقد الدولي، فضلا عن عمل بنية تحتية لتوفير مناخ استثمار جيد".

وأضاف الدكتور أشرف العربي، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن مصر نجحت في توفير بيئة جيدة للاستثمار في الفترة الاخيرة، موضحا أن التخطيط الجيد أساس النجاح على أي مستوى والتخطيط الصحيح يحقق نجاحات مستمرة وليست مؤقتة.

وعن رأيه في رؤية 2030، قال: "فكرة وجود استراتيجية لمصر 2030 كان شيء لازم لبناء مصر بعد ثورتين وجزء من التخطيط الجيد الدراسات المستقبلية، واستراتيجية مصر 2030 اشتملت على توقعات وسيناريوهات محتملة ونهتم بإعداد كوادر جديدة، والاهتمام بالقطاع الخاص لانه شريكي مهم في كل العمل التنموي".