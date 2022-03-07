بإطلالة أنيقة.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها من يوم المرأة بالمغرب

شاركت الإعلامية رضوى الشربينى ، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصور جديدة خلال حضورها المؤتمر الصحفى ليوم المرأة بالمغرب.

وظهرت رضوى الشربينى، بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية بدلة حرير بالألوان المبهجة.

ونسقت مع هذه الإطلالة حذاء باللون الابيض اللامع وهو ما تناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة من مكياج العيون واحمر الشفاه باللون البينكوهوما تناسب مع اطلالتها الانيقة.

يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" أيام الخميس والجمعة والسبت من كلأسبوع، في تمام السادسةمساءً بتوقيت مصر عبر قناة CBC سفرة.

“هي وبس”.. برنامج نسائي عربي تقدم من خلاله محتوى مخصص للسيدات وكيفية العناية بمظهرهن، وأن يبدين قوياترغم العديد من الظروف الصعبة التي يمررن بها.

كما تقدم رضوى الشربيني ، خلال البرنامج العديد من الفقرات التي تحتوي على طرق اقتصادية لصنع مستحضرات التجميل الطبيعية وتستضيف خلال فقرات برنامجها العديد من المتخصصين والأطباء الذين يقدمون النصائح للأمهات للعناية بصحة أبنائهن، وكيفية التعامل الصحيح مع المشكلات التي يعانون منها.

DF6A3167-C902-4218-8C1E-2395DA1DD775

143E32DF-52F7-4F46-9068-91BD0F8C5429