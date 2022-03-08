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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

إعادة رصف الطريق المتهالك مطلب أهالى مركز سيدي سالم فى كفر الشيخ

صدى البلد

شكا أهالى مركز سيدى سالم التابعة إلى محافظة كفر الشيخ من تهالك المنطقة، حيث يعيش الأهالي في معاناة بسبب تهالك الطريق وعدم رصفة ، مما يعرض حياة المارة للخطر.


ويقول المواطن محمد فتحى عبد الرازق ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعانى  نحن  أهالى مركز سيدى سالم التابعة إلى محافظة كفر الشيخ أشد المعاناة من تهالك رصف  الطريق المؤدي من المنشية الجديدة مرور بقريه أبو العزايم الخوالد البلد وعدم صلاحيته للسير عليه، وهو ما يؤدى لكثير من الحوادث، خاصة لقائدي المركبات، ويؤدي إلى تدمير السيارات".


وأضاف: "على الرغم من معاناة أهالي قرية سطولية ، إلا أن القرية خارج حسابات المسئولين ورئيس المدينة على الرغم من تقديم العديد من الشكاوى لكن دون جدوى أو مراعاة للأهالي".


وطالب  برصف الطريق أو الوصول لحل بعدما استعانوا بكل المسئولين ولم تتم الاستجابة حتى الآن، لافتًا إلى أن المعاناة تزداد في فصل الشتاء بسبب تدهور البنية التحتية بسبب  مياه الأمطار التي يغرق بها الشارع ، ما يؤدى الى عدم المقدرة على السير في الشارع على الأقدام.


وناشد القارئ المسئولين بمحافظة الشرقية والجهات المختصة ضرورة التدخل وتحديد ميزانية لرصف الشارع لتسهيل حركة الأهالي.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ مركز سيدي سالم تدمير السيارات يعرض حياة المارة للخطر تهالك الطريق

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