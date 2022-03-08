طريقة عمل شوربة الكوارع والطاجن المشهي

يعتبر شوربة الكوارع مفضلة لدى كثيرين، كما أنها تمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية وتقوي العظام ، ومذاقها مفضل ولها نكهة مميزة عن باقي أنواع اللحوم، لذلك تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل طاجن الكوارع بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الكوارع.

شوربة كوارع:



المقادير:

1/2 كيلو كوارع كندوز

1 بصلة مفرومة

ملح وفلفل

التحضير:

- تغسل الكوارع جيداً بالماء الجاري وتصفي

- تسلق الكوارع في ماء (حوالي 4 كوب) مع ملح وفلفل لمدة 75 - 90 دقيقة

- يراعى إزالة الريم أولاً بأول فور ظهوره على سطح الماء

- تحمر البصلة المفرومة في زيت مع ملح وفلفل ثم تضاف إلى الشوربة مع التقليب الجيد لمدة 10 دقائق

ملاحظات:

الكمية تكفي 6 أشخاص

- كوارع محمرة:

المقادير:

1/2 كيلو كوارع مسلوقة

1 ملعقة ثوم مفروم

ملح وفلفل

التحضير:

- يحمر الثوم في زيت حتى يصبح لونه أصفر

- يضاف قليل من الملح والفلفل ثم تضاف الكوارع وتقلب حتى يصبح لونها ذهبي

ملاحظات:

الكمية تكفي 4 أشخاص



- طاجن كوارع:



المقادير:

1/2 كيلو كوارع مسلوقة

2 ملعقة صلصة

2 حبة طماطم شرائح

2 بصلة مقاطعة شرائح

1 ملعقة زيت أو سمنة

1 ملعقة صغيرة شطة

ملح وفلفل



التحضير:

- في طاجن فرن، تضاف جميع المكونات وتقلب جيداً ثم يغطي الطاجن بورق فويل

- يدخل الطاجن في فرن درجة حرارته 200 درجة مئوية لمدة ساعة

ملاحظات:

الكمية تكفي 4 أشخاص

- محشي ورق عنب بالكوارع:

المقادير:

ورق عنب طازج

1 كوب أرز مغسول ومصفى

1 حبة طماطم شرائح

2 حبة طماطم مفروم

1/2 كوب بقدونس مفروم

1 حبة ليمون

1/4 كيلو لحم مفروم

1 بصلة صغيرة مفرومة

1 كوب مرقة كوارع

ملح وفلفل



التحضير:

- في حلة على نار متوسطة، تحمر البصلة المفرومة مع ملح وفلفل حتى يصبح لونها أصفر

- تضاف اللحم المفروم مع التقليب حتى تنضج

- يسلق ورع العنب في ماء مغلي لمدة 2 دقائق ثم يصفى

- لعمل الحشو، في وعاء عميق، يخلط الأرز والبقدونس والطماطم المفرومة واللحم المفروم وملح وفلفل

- يلف ورق العنب جيداً بحيث يكون صغير الحجم ومحكم ثم يرص في حلة فوق طبقة من شراح الطماطم

- تعصر الليمونة وتضاف المرقة لورق العنب

- يطهي على نار متوسطة حتى يتشرب المرقة



ملاحظات:

- يراعى أن يكون الجانب الخشن لورق العنب للداخل

- يمكن حذف اللحم المفروم من مكونات الحشو حسب الرغبة