طريقة عمل شوربة الكوارع والطاجن المشهي

يعتبر شوربة الكوارع مفضلة لدى كثيرين، كما أنها تمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية وتقوي العظام ، ومذاقها مفضل ولها نكهة مميزة عن باقي أنواع اللحوم، لذلك تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل طاجن الكوارع بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الكوارع.
شوربة كوارع:
المقادير:
1/2 كيلو كوارع كندوز
1 بصلة مفرومة
ملح وفلفل
التحضير:
- تغسل الكوارع جيداً بالماء الجاري وتصفي
- تسلق الكوارع في ماء (حوالي 4 كوب) مع ملح وفلفل لمدة 75 - 90 دقيقة
- يراعى إزالة الريم أولاً بأول فور ظهوره على سطح الماء
- تحمر البصلة المفرومة في زيت مع ملح وفلفل ثم تضاف إلى الشوربة مع التقليب الجيد لمدة 10 دقائق
ملاحظات:
الكمية تكفي 6 أشخاص
- كوارع محمرة:
المقادير:
1/2 كيلو كوارع مسلوقة
1 ملعقة ثوم مفروم
ملح وفلفل
التحضير:
- يحمر الثوم في زيت حتى يصبح لونه أصفر
- يضاف قليل من الملح والفلفل ثم تضاف الكوارع وتقلب حتى يصبح لونها ذهبي
ملاحظات:
الكمية تكفي 4 أشخاص
- طاجن كوارع:
المقادير:
1/2 كيلو كوارع مسلوقة
2 ملعقة صلصة
2 حبة طماطم شرائح
2 بصلة مقاطعة شرائح
1 ملعقة زيت أو سمنة
1 ملعقة صغيرة شطة
ملح وفلفل
التحضير:
- في طاجن فرن، تضاف جميع المكونات وتقلب جيداً ثم يغطي الطاجن بورق فويل
- يدخل الطاجن في فرن درجة حرارته 200 درجة مئوية لمدة ساعة
ملاحظات:
الكمية تكفي 4 أشخاص
- محشي ورق عنب بالكوارع:
المقادير:
ورق عنب طازج
1 كوب أرز مغسول ومصفى
1 حبة طماطم شرائح
2 حبة طماطم مفروم
1/2 كوب بقدونس مفروم
1 حبة ليمون
1/4 كيلو لحم مفروم
1 بصلة صغيرة مفرومة
1 كوب مرقة كوارع
ملح وفلفل
التحضير:
- في حلة على نار متوسطة، تحمر البصلة المفرومة مع ملح وفلفل حتى يصبح لونها أصفر
- تضاف اللحم المفروم مع التقليب حتى تنضج
- يسلق ورع العنب في ماء مغلي لمدة 2 دقائق ثم يصفى
- لعمل الحشو، في وعاء عميق، يخلط الأرز والبقدونس والطماطم المفرومة واللحم المفروم وملح وفلفل
- يلف ورق العنب جيداً بحيث يكون صغير الحجم ومحكم ثم يرص في حلة فوق طبقة من شراح الطماطم
- تعصر الليمونة وتضاف المرقة لورق العنب
- يطهي على نار متوسطة حتى يتشرب المرقة
ملاحظات:
- يراعى أن يكون الجانب الخشن لورق العنب للداخل
- يمكن حذف اللحم المفروم من مكونات الحشو حسب الرغبة