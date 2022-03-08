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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل شوربة الكوارع والطاجن المشهي

شوربة الكوارع
شوربة الكوارع

يعتبر شوربة الكوارع مفضلة لدى كثيرين، كما أنها تمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية وتقوي العظام ، ومذاقها مفضل ولها نكهة مميزة عن باقي أنواع اللحوم، لذلك تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل طاجن الكوارع بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الكوارع.

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 شوربة كوارع:


المقادير:
1/2 كيلو كوارع كندوز 
1 بصلة مفرومة 
ملح وفلفل 
التحضير:
- تغسل الكوارع جيداً بالماء الجاري وتصفي 
- تسلق الكوارع في ماء (حوالي 4 كوب) مع ملح وفلفل لمدة 75 - 90 دقيقة 
- يراعى إزالة الريم أولاً بأول فور ظهوره على سطح الماء 
- تحمر البصلة المفرومة في زيت مع ملح وفلفل ثم تضاف إلى الشوربة مع التقليب الجيد لمدة 10 دقائق 
ملاحظات:
الكمية تكفي 6 أشخاص 
- كوارع محمرة:
المقادير:
1/2 كيلو كوارع مسلوقة 
1 ملعقة ثوم مفروم 
ملح وفلفل

التحضير:
- يحمر الثوم في زيت حتى يصبح لونه أصفر 
- يضاف قليل من الملح والفلفل ثم تضاف الكوارع وتقلب حتى يصبح لونها ذهبي
ملاحظات:
الكمية تكفي 4 أشخاص


- طاجن كوارع:


المقادير:
1/2 كيلو كوارع مسلوقة 
2 ملعقة صلصة 
2 حبة طماطم شرائح 
2 بصلة مقاطعة شرائح 
1 ملعقة زيت أو سمنة 
1 ملعقة صغيرة شطة 
ملح وفلفل 


التحضير:

- في طاجن فرن، تضاف جميع المكونات وتقلب جيداً ثم يغطي الطاجن بورق فويل 
- يدخل الطاجن في فرن درجة حرارته 200 درجة مئوية لمدة ساعة 
ملاحظات:
الكمية تكفي 4 أشخاص 
- محشي ورق عنب بالكوارع:
المقادير:
ورق عنب طازج 
1 كوب أرز مغسول ومصفى  
1 حبة طماطم شرائح 
2 حبة طماطم مفروم 
1/2 كوب بقدونس مفروم 
1 حبة ليمون 
1/4 كيلو لحم مفروم 
1 بصلة صغيرة مفرومة
1 كوب مرقة كوارع 
ملح وفلفل


التحضير:

- في حلة على نار متوسطة، تحمر البصلة المفرومة مع ملح وفلفل حتى يصبح لونها أصفر
- تضاف اللحم المفروم مع التقليب حتى تنضج
- يسلق ورع العنب في ماء مغلي لمدة 2 دقائق ثم يصفى    
- لعمل الحشو، في وعاء عميق، يخلط الأرز والبقدونس والطماطم المفرومة واللحم المفروم وملح وفلفل 
- يلف ورق العنب جيداً بحيث يكون صغير الحجم ومحكم ثم يرص في حلة فوق طبقة من شراح الطماطم 
- تعصر الليمونة وتضاف المرقة لورق العنب 
- يطهي على نار متوسطة حتى يتشرب المرقة


ملاحظات:

- يراعى أن يكون الجانب الخشن لورق العنب للداخل  
- يمكن حذف اللحم المفروم من مكونات الحشو حسب الرغبة

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