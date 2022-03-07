شعبة المخابز: زيادة أسعار الخبز السياحي غير مبررة..فيديو

قال عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك زيادة في أسعار الخبز السياحي في الأسواق .

وأضاف عطية حماد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" هناك زيادة حوالي ربع جنيه على أسعار الخبز السياحي ".

وتابع عطية حماد :" يتم تحديد سعر الخبز السياحي حسب المنطقة المتواجد بها المخبز سواء كانت منطقة عشوائية أو راقية ".

وأكمل عطية حماد :" صاحب المخبز يعمل في سلعة غير خاضعة لأي قرارات تموينية واو تسعير جبري لأن سلعة الخبز السياحي سلعة حرة تخضع لسياسة العرض والطلب ".



ولفت عطية حماد :" زيادة أسعار الخبز السياحي غير مبررة وعلينا ان نقف بجانب الدولة في ظل تداعيات الأزمة العالمية ".