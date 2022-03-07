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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة المخابز: زيادة أسعار الخبز السياحي غير مبررة..فيديو

الخبز
الخبز

قال عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك زيادة في أسعار الخبز السياحي في الأسواق .

وأضاف عطية حماد  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"  هناك زيادة حوالي  ربع جنيه على أسعار الخبز السياحي ".

وتابع عطية حماد :"  يتم تحديد سعر الخبز السياحي حسب المنطقة المتواجد بها المخبز  سواء كانت منطقة عشوائية أو راقية ".

وأكمل عطية حماد :"  صاحب المخبز يعمل في سلعة غير خاضعة لأي قرارات تموينية واو تسعير جبري لأن سلعة الخبز السياحي سلعة حرة تخضع لسياسة  العرض والطلب ".


ولفت عطية حماد :"  زيادة أسعار الخبز السياحي غير مبررة وعلينا ان نقف بجانب الدولة  في ظل تداعيات الأزمة العالمية ".

المخابز الخبز الدقيق الخبز السياحي اخبار التوك شو

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