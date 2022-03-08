روسيا: الأرجنتين تحافظ على تواصلها مع موسكو حول الوضع بشأن أوكرانيا

أكد السفير الروسي لدى الأرجنتين دميتري فيوكتيستوف أن السلطات الأرجنتينية لا تزال على اتصال بروسيا رغم الوضع الحالي بشأن أوكرانيا.



وقال فيوكتيستوف -في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- إنه "بالرغم من الوضع الصعب الحالي لم تنقطع الاتصالات بين موسكو وبوينس آيرس، نحن مقتنعون بأن قنوات الحوار يجب أن تظل مفتوحة دائما لنقل المعلومات بشكل مباشر".



وأضاف الدبلوماسي الروسي أن هناك عددا من الاتفاقيات التي تم إبرامها بما يخدم مصالح الدولتين، وقال "لم يتغير شيء في هذا الصدد، ونعتقد أن المصالح الأساسية للدولة في مختلف المجالات لا ينبغي أن تعتمد على الوضع السياسي وكيفية تطور الوضع على الساحة العالمية".



يُشار إلى أنه في وقت سابق قال وزير خارجية الأرجنتين سانتياجو كافييرو إن بلاده لا تعتقد أن العقوبات يمكن أن تكون أداة فعالة للبحث عن حل سلمي للصراع في أوكرانيا، ومع ذلك أدانت بوينس آيرس العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.