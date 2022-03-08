الجزائر تسجل 32 إصابة جديدة بفيرس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل 32 إصابة جديدة، وحالتي وفاة، فيما تماثل 34 مريضا للشفاء.

وأوضحت "الصحة" الجزائرية ، في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 265 ألفا و297 حالة، من بينها 32 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 177 ألفا و898 شخصا .

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 6 آلاف و857 حالة ، فيما يتواجد حاليا 11 مريضا في العناية المركزة.

كما نوهت بأن 37 ولاية، من أصل 58، لم تسجل أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما سجلت 10 ولايات أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات، وأحصت ولاية واحدة أزيد من 10 حالات.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية.