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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تمارين رياضية مع بعض الكارديو لتقوية عضلات الجسم .. فيديو

كوتش سارة، مسئولة
كوتش سارة، مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية

عرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، تمارين رياضية لتقوية وتنشيط عضلات الجسم كله، مع بعض تمارين الكارديو.

وشددت كوتش سارة، مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، على ضرورة التسخين أولاً وتنشيط الجسم وتحريكه، قبل البدء في أي تمارين رياضية، لتكون العضلات جاهزة لأي حركة، وتجنب حدوث "الشد العضلي".

وأضافت كوتش سارة أن تمارين الكارديو تعمل على تقوية عضلة القلب، و توزيع الدم على كل عضلات الجسم، وتعمل أيضاً على شد عضلات الرجلين أيضاً.

وأشارت مسؤولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، إلى أن هذه التمارين تتم من خلال استخدام "الدمبل"، ويمكن تعويض الدمبل بـ "زجاجتي مياه، أو زجاجتي رمل، يكون وزنهما مثل بعضهما".

وتابعت كوتش سارة أن تمارين كمال الاجسام بالدمبل مناسبة أيضا للمبتدئين الذين يرغبون في بدء برنامج التدريب والأشخاص الذين يريدون أداء التمارين بمعدات بسيطة دون الحاجة إلى الذهاب للصالة الرياضية.

ونوهت مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، أن هذه التمارين تقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص، وتساعد على حرق الدهون وتنشيط الجسم، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وتابعت كوتش سارة أن هذه التمارين يجب أن تتم بانتظام مع القيام بـ تمارين رياضية تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها. 

تمارين رياضية برنامج صباح البلد تمارين الكارديو صدى البلد تقوية عضلة القلب

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