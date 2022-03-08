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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدام خارج التوقعات بين ليفربول وإنترميلان على تذكرة ربع نهائي دوري الأبطال

ليفربول غغ
ليفربول غغ

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم، الثلاثاء، صوب ملعب ليفربول لمشاهدة المواجهة النارية المرتقبة، التي ستجمع ليفربول بضيفه إنتر ميلان على ملعب آنفيلد، في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

ووضع ليفربول، قدما في الدور ربع النهائي بفوز مهم جدا، في معقل الإنتر بنتيجة 2-0 في لقاء الذهاب.

وبرغم فوزه ذهابا في عقر دار إنتر بهدفين، والذي مهّد لبلوغه ربع النهائي، إلا أن ليفربول يخوض مواجهة حذرة مع حامل لقب الدوري الإيطالي، الذي لا يزال منافسا على الصدارة مع ميلان ونابولي، برغم تذبذب نتائجه أخيرا.

في المقابل، يصمد ليفربول في وجه ترسانة مانشستر سيتي ضمن البريميرليج وسمح له فوزه السابع تواليا بالبقاء على بعد 6 نقاط من المتصدر وحامل اللقب، علما أنه لعب مباراة أقل.

وبرغم قساوة النتيجة ذهابا، إلا أن الإنتر أصاب العارضة عبر التركي هاكان تشالهان أوجلو، وكان الأفضل حتى الدقيقة 75، عندما كسر البرازيلي روبرتو فيرمينو حاجز دفاعه برأسية، قبل أن يقضي النجم المصري محمد صلاح على آماله.

وبعد أن قاده إلى لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي بعد طول انتظار، يقاتل المدرب الألماني يورجن كلوب على 4 جبهات مع ليفربول، بعدما خشي مناصرو النادي الأحمر أن تقضي مشاركة نجميه المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه في كأس أمم إفريقيا الأخيرة على حظوظه بالمنافسة.

ويبدو طريق الريدز سهلاً نحو ربع نهائي دوري الأبطال، خصوصا بعدما فكّ صياما دام 10 سنوات في الكؤوس المحلية، بتتويجه بكأس الرابطة الأسبوع الماضي بركلات الترجيح على حساب تشلسي.

ويملك ليفربول الفرصة، لينافس السيتي بشراسة على لقب الدوري المحلي، فيما بلغت تشكيلته الرديفة ربع نهائي الكأس، لذلك سيكون حلم الرباعية متاحا في ذهن أنصار الريدز.

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