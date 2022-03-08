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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الصالون الثقافي الأول لجامعة أسيوط يناقش الحرية الإبداعية والقيم المجتمعية

الحرية الإبداعية
الحرية الإبداعية والقيم المجتمعية

في إطار التعاون المثمر بين وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وجامعة أسيوط برئاسة الدكتور طارق الجمال وإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث نظمت إدارة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب  بإشراف الدكتورة أسماء عبد الرحمن الصالون الثقافي الأول والذي أقيم تحت عنوان "الحرية الإبداعية والقيم المجتمعية".

بدأت فعاليات اللقاء بالسلام الوطني أعقبها كلمة ترحيبية للأستاذة الدكتورة أسماء عبد الرحمن والتي عبرت عن سعادتها البالغة لتنفيذ الصالون الثقافي الأول والذي يناقش قضية هامة مثل الحرية الإبداعية والقيم المجتمعية في ضوء الثقافة، بينما وجه الدكتور شحاتة غريب كلمته للمبدعين  أن يأخذوا علي عاتقهم ترسيخ القيم المجتمعية في الطلاب والطالبات بالجامعة دون المساس بالحرية الإبداعية.


أكد ضياء مكاوي خلال كلمته على أن الثقافة تشكل وجدان الإنسان وأنها تعتبر الداعم الأول والرئيسي للفكر الإبداعي والإنساني وأنه لابد من غرس القيم المجتمعية في الشباب ودعم قيم المواطنة والانتماء للوطن في الشباب واختتم حديثه موجهاً بعض النصائح الهامة قائلاً أن الثقافة لها دور هام وبارز في دعم المبدعين وأنها تفتح ذراعيها لكل المواهب الشابة لاحتضانها وتنميتها وإيماناً بنشر الوعي الثقافي والأدبي بأسيوط، واختتمت فعاليات اللقاء بتكريم المبدعين من شباب جامعة أسيوط.

وزارة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الدكتور طارق الجمال

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