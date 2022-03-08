عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن لرئيس وزراء استونيا: بوتين يهدف لإخضاع دولة ذات سيادة والعالم سيحاسبه

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

أكد وزير الخارجية الامريكي، أنتوني بلينكي، اليوم الثلاثاء، مجددا التزام واشنطن بالدفاع عن كل الدول الأعضاء في الناتو.

وأعرب بلينكن، خلال مؤتمر صحفي عقد مع رئيس وزراء استونيا، كايا كالاس، عن مواصلة بلاده دعم أوكرانيا وتقديم المزيد من المساعدة، حيث أن العالم كله يدرك أهمية الدفاع عن سيادة كييف.

وشدد على أن حرب بوتين تهدف لإخضاع دولة ذات سيادة والعالم سيحاسبه، مشيرا إلى أن الكثير من الروس لا يعرفون ما تقوم به حكومتهم في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن الرئيس جو بايدن طلب 10 مليارات دولار من الكونجرس لمساعدة أوكرانيا.

وأضاف أن هناك فرصة للتخلص من الاعتماد على الطاقة الروسية.

من جانبها، قالت رئيس وزراء إستونيا: "بحثت مع بلينكن الوضع الأمني المتردي في أوروبا، معتبرة أن الحرب الروسية على أوكرانيا اعتداء على السيادة.

وأعلنت كالاس تقديم بلادها الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا، مشيدة بدافعها بشجاعة عن أرضها.

وشددت رئيس وزراء إستونيا على أهمية وقف الآلة العسكرية الروسية في أوكرانيا، داعية للاستعداد للأسوأ بشأن الغزو الروسي.

كما حثت على ضرورة العمل على شل آلة روسيا العسكرية.
 

اخبار العالم اخبار العالم اليوم اخبار العالم الآن أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكية حرب بوتين في أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية رئيسة وزراء استونيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عامل يلقي زوجته وأطفاله الخمسة من سطح المنزل بقنا

المالية: حوافز جديدة لتعميق دور القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل

بداية من الخميس..الأرصاد: تساقط أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة

الصلاة الفائتة.. الإفتاء تحذر من خطأ شائع عند أدائها

أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى في 19 شهرا .. تفاصيل

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون السجون

الحكومة: لا توجد أي قرارات رسمية بعودة النظام القديم لامتحانات الثانوية العامة

موضوعات متعلقة

حصاد عام 2021.. زواج وطلاق ومرض وخلافات.. نجوم الفن بين الإنجاز الفني والحياة الشخصية

أسوان في ثوبها الجديد.. مشروعات تنموية وخدمية عملاقة حصاد 2021

دعاء الرزق في الصباح .. أدعية تفتح لك أبواب الخير

يوم‭ ‬المصريين

مؤتمر الأزهر للتنمية المستدامة..المحرصاوي:نشهد واحدة من أسوأ موجات الطقس..الباز:سأستثمر نتائجه لمعالجة تأثيرات المناخ .. وزيرة البيئة : انعكاس لدعوة الرسالات ومسؤولية الإنسان

وزير الاتصالات يبحث مع رئيسة وزراء إستونيا تجربة بلادها في الحكومة الإلكترونية

دعاء البركة وزيادة المال.. صلاة الفجر والاستغفار و7 أسباب أخرى

وقت ساعة الاستجابة يوم الجمعة.. عندما يوافقها عبد يحقق الله مراده

ترشيحاتنا

الضغوط الدولية أنقذت المحاصرين.. سومي مدينة الأساطير.. هل تتحول لـ ستالينجراد جديدة؟

حجز النطق بالحكم على طبيب الكركمين في جلسة 29 مارس

لن تصدق.. تجريم امرأة بريطانية وعقابها بسبب إطعام البط

وصول الرئيس السيسي إلى الرياض في زيارة رسمية للسعودية

لتلبية احتياجات المواطنين| الزراعة: توفير الدواجن فى المنافذ بأسعار مخفضة

عاجل| لحظة وصول الرئيس السيسي إلى العاصمة السعودية الرياض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة

مزارع بهاواي يحصد أضخم ثمرة قلقاس في العالم.. يمكنها إطعام 180 شخصا

راغب علامة يتألق في حفل غنائي بمدينة نصر

صدى البلد يكرم الفنانة سيمون في ندوة عن مشوارها الفني

فيديو

السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة

كندية وبلوجر شهيرة .. من هي سارة صبري حفيدة عبدالرحمن أبو زهرة ؟ "فيديو"

تمرين يومي.. روشتة هاني الناظر للتخلص من 7 أمراض مزمنة

حرب النجوم.. الخريطة الكاملة لمسلسلات رمضان 2022

المزيد

ساحة رأي

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

اﻟﻤﺰﻳﺪ