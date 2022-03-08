بلينكن لرئيس وزراء استونيا: بوتين يهدف لإخضاع دولة ذات سيادة والعالم سيحاسبه

أكد وزير الخارجية الامريكي، أنتوني بلينكي، اليوم الثلاثاء، مجددا التزام واشنطن بالدفاع عن كل الدول الأعضاء في الناتو.

وأعرب بلينكن، خلال مؤتمر صحفي عقد مع رئيس وزراء استونيا، كايا كالاس، عن مواصلة بلاده دعم أوكرانيا وتقديم المزيد من المساعدة، حيث أن العالم كله يدرك أهمية الدفاع عن سيادة كييف.

وشدد على أن حرب بوتين تهدف لإخضاع دولة ذات سيادة والعالم سيحاسبه، مشيرا إلى أن الكثير من الروس لا يعرفون ما تقوم به حكومتهم في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن الرئيس جو بايدن طلب 10 مليارات دولار من الكونجرس لمساعدة أوكرانيا.

وأضاف أن هناك فرصة للتخلص من الاعتماد على الطاقة الروسية.

من جانبها، قالت رئيس وزراء إستونيا: "بحثت مع بلينكن الوضع الأمني المتردي في أوروبا، معتبرة أن الحرب الروسية على أوكرانيا اعتداء على السيادة.

وأعلنت كالاس تقديم بلادها الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا، مشيدة بدافعها بشجاعة عن أرضها.

وشددت رئيس وزراء إستونيا على أهمية وقف الآلة العسكرية الروسية في أوكرانيا، داعية للاستعداد للأسوأ بشأن الغزو الروسي.

كما حثت على ضرورة العمل على شل آلة روسيا العسكرية.

