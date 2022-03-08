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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا تسجل 386 إصابة جديدة ووفاة 6 حالات بفيروس كورونا

ليبيا
ليبيا

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية أن إجمالي المطعمين بالجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ 2,173,839 شخص.

وأكدت وزارة الصحة في نشرتها اليومية أن إجمالي عدد المطعمين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا بلغ 1,103,202 شخص فيما تلقى 80,265 شخص الجرعة التعزيزية.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 127 حالة حرجة من إجمالي 2139 عينة جرى فحصها خلال الـ 24 ساعة الماضية بنسبة إصابة بلغت 18%.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته اليومية شفاء (1,724) حالة فيما توفيت (06) حالة.

وبين المركز أن إجمالي الإصابات بكورونا بلغت 498,839 منها الحالات النشطة: 14,082 حالة والمتعافين: 478,443 حالة والٍوفيات: 6,314 حالة.

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