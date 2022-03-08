النشرة الدينية.. لماذا نهانا الرسول من النوم على البطن ؟.. خطأ شائع عند أداء الصلاة الفائتة.. دعاء المعجزات للرزق

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.
لماذا نهانا الرسول من النوم على البطن ؟.. احذره لسببين
دعاء المعجزات للرزق .. هدي نبوي لا تهدر ثوابه في هذا الصباح
هذا الذكر بديل عند تعذر سجود التلاوة لأي سبب .. الإفتاء تكشف عنه
الصلاة الفائتة.. الإفتاء تحذر من خطأ شائع عند أدائها
حكم حرق ورق المصحف المقطوع
فى اليوم العالمي للمرأة.. كيف كرمها الإسلام وهذه أبرز حقوقها
دعاء الاستخارة للزواج وكيفية معرفة الجواب.. اعرف طريقة أدائها