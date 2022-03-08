عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته بالقليوبية إلى جلسة الغد

صدى البلد

قررت محكمة جنايات بنها الدائرة الأولى برئاسة المستشار ثروت عامر رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين خالد الشباسي، وشريف محمد السباعي في القضية رقم 1520لسنة 2021م، جنايات قسم أول بنها، والمقيدة برقم 2447 لسنة 2021 كلى شمال بنها مد أجل الحكم على تاجر  والمتهم بقتل زوجته بمنطقة عزبة السوق بمدينة بنها بسبب خلافات زوجية وشكه فى سلوكها ودفنها سرا ليلا بمقابر الصدقة بمنطقة الشموت بدائرة قسم شرطة أول بنها بمعاونة شقيقه وصديقه إلى جلسة غدا.


كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية ،  إخطارا من المقدم محمد عماد رئيس مباحث قسم شرطة أول بنها، يفيد ورود بلاغ باختفاء "م.ف.ا"، 25 عامًا، ربة منزل، وتورط زوجها في قتلها من خلال الضرب باستخدام عصا خشبية على رأسها نتج عن ذلك وفاتها متأثرة بإصابتها بالرأس.
 

وتشكل فريق بحثى لفحص الواقعة وتبين قيام زوحها  المتهم "ر س ب" 25 سنة وشهرته "توحه" مقاول وتاجر خضار مقيم عزبة السوق دائرة قسم أول شرطة بنها تعدى بالضرب على زوجته "م ف ا" 22 سنة ربة منزل بعد نشوب مشادة كلامية بسبب شكه فى سلوكها تطورت لمشاجرة قام على إثرها بضربها على رأسها مستخدما عصا خشبية مما نتج عنه وفاتها نتيجة الإصابة.


وتبين أنه بعد أن أيقن المتهم بوفاتها استعان بكل من "م س ب" شقيقه عامل بورشة كاوتش وصديقه "ح إ ح" 30 سنة تاجر فاكهة ومقيمان ذات العنوان وقاموا بوضع الجثة داخل كيس بلاستيكى ونقلها بمركبة تروسيكل خاصة بالأخير وإلقائها داخل مقابر الصدقة بمنطقة الشموت.
 

وجرى ضبط المتهمين الـ 3 وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، واحيلا المتهمين للنيابة العامة التي أمرت بحبسهم واحالتهم للمحاكمة الجنائية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عامل يلقي زوجته وأطفاله الخمسة من سطح المنزل بقنا

المالية: حوافز جديدة لتعميق دور القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل

حالة الطقس.. أمطار غزيرة خلال ساعات تصل إلى القاهرة والدلتا

بداية من الخميس..الأرصاد: تساقط أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

الصلاة الفائتة.. الإفتاء تحذر من خطأ شائع عند أدائها

السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة

أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى في 19 شهرا .. تفاصيل

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 8- 3- 2022

ترشيحاتنا

للوقاية منها.. اكتشف أسباب رائحة الفم الكريهة

الغرب كله ضدها.. روسيا الدولة الأكثر معاقبة في العالم

في اليوم العالمي للمرأة.. مفتي الجمهورية: الإسلام منحها كافة حقوقها المشروعة

الرئيس السيسي يلتقي ولي عهد السعودية في الرياض

المتحدث العسكري: استشهاد 2 وإصابة 4 من قوات حفظ السلام المصرية بمالي

أتربة وأمطار .. تحذير من حالة الطقس خلال الساعات القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. تجريم امرأة بريطانية وعقابها بسبب إطعام البط

السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة

مزارع بهاواي يحصد أضخم ثمرة قلقاس في العالم.. يمكنها إطعام 180 شخصا

راغب علامة يتألق في حفل غنائي بمدينة نصر

فيديو

أتربة وأمطار .. تحذير من حالة الطقس خلال الساعات القادمة

جريمة بشعة في قنا .. أب يلقي زوجته وأطفاله الخمسة من سطح المنزل دون سبب واضح "فيديو"

فنان أوكراني عاش ممثلا ومات بطلا في الحرب ضد روسيا .. فيديو جراف

السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة

المزيد

ساحة رأي

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

اﻟﻤﺰﻳﺪ