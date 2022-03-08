تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته بالقليوبية إلى جلسة الغد

قررت محكمة جنايات بنها الدائرة الأولى برئاسة المستشار ثروت عامر رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين خالد الشباسي، وشريف محمد السباعي في القضية رقم 1520لسنة 2021م، جنايات قسم أول بنها، والمقيدة برقم 2447 لسنة 2021 كلى شمال بنها مد أجل الحكم على تاجر والمتهم بقتل زوجته بمنطقة عزبة السوق بمدينة بنها بسبب خلافات زوجية وشكه فى سلوكها ودفنها سرا ليلا بمقابر الصدقة بمنطقة الشموت بدائرة قسم شرطة أول بنها بمعاونة شقيقه وصديقه إلى جلسة غدا.



كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية ، إخطارا من المقدم محمد عماد رئيس مباحث قسم شرطة أول بنها، يفيد ورود بلاغ باختفاء "م.ف.ا"، 25 عامًا، ربة منزل، وتورط زوجها في قتلها من خلال الضرب باستخدام عصا خشبية على رأسها نتج عن ذلك وفاتها متأثرة بإصابتها بالرأس.



وتشكل فريق بحثى لفحص الواقعة وتبين قيام زوحها المتهم "ر س ب" 25 سنة وشهرته "توحه" مقاول وتاجر خضار مقيم عزبة السوق دائرة قسم أول شرطة بنها تعدى بالضرب على زوجته "م ف ا" 22 سنة ربة منزل بعد نشوب مشادة كلامية بسبب شكه فى سلوكها تطورت لمشاجرة قام على إثرها بضربها على رأسها مستخدما عصا خشبية مما نتج عنه وفاتها نتيجة الإصابة.



وتبين أنه بعد أن أيقن المتهم بوفاتها استعان بكل من "م س ب" شقيقه عامل بورشة كاوتش وصديقه "ح إ ح" 30 سنة تاجر فاكهة ومقيمان ذات العنوان وقاموا بوضع الجثة داخل كيس بلاستيكى ونقلها بمركبة تروسيكل خاصة بالأخير وإلقائها داخل مقابر الصدقة بمنطقة الشموت.



وجرى ضبط المتهمين الـ 3 وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، واحيلا المتهمين للنيابة العامة التي أمرت بحبسهم واحالتهم للمحاكمة الجنائية.