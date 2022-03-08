أصابتهم لعنة التغيير.. 3 أساطير فقدوا بريقهم هذا الموسم

بعد سنوات طويلة من التربع على عرش الأفضل في العالم، فقد الثلاثي ليونيل ميسي وسيرجيو راموس وكريستيانو رونالدو بريقهم هذا الموسم بعدما غيروا أنديتهم.

وكان باريس سان جيرمان ضم ليونيل ميسي خلال الصيف الماضي قادما من برشلونة في صفقة انتقال حر، كما تعاقد النادي الفرنسي مع راموس"مجانا" بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد.

وشهد الميركاتو الصيفي الماضي، أيضا انضمام النجم البرتغالي إلى كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد، قادما من يوفنتوس.

غيروا العتبة فأصابتهم اللعنة، حيث يعيش ميسي وراموس وكريستيانو رونالدو أسوأ مواسهم منذ سنوات طويلة.

ويستعرض “ صدى البلد” أرقام ميسي وراموس ورنالدو هذا الموسم:

1- ميسي:

ميسي

شارك ميسي مع باريس سان جيرمان في 17 مباراة في الدوري الفرنسي هذا الموسم، سجل خلالهم هدفين فقط، بينما صنع 11 هدفا.

لعب ميسي مباراة في بطولة كأس فرنسا، لم يصنع أول يسجل خلالها أي هدف.

خاض ميسي 6 مباريات مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، سجل خلالهما 5 أهداف منهم هدفان من ركلتي جزاء.

وكان ميسي أهدر ركلة جزاء أمام ريال مدريد في ذهاب دور الـ 16، من بطولة دوري أبطال أوروبا.

2- سيرجيو راموس:

راموس

غاب سيرجيو راموس عن المشاركة باريس سان جيرمان في معظم المباريات التي خاضها الفريق هذا الموسم بسبب الإصابة.

المدافع الإسباني شارك مع باريس سان جيرمان في 4 مباريات فقط في الدوري الفرنسي هذا الموسم، سجل خلالهم هدف، كما خاض مباراة في كأس فرنسا.

لم يشارك راموس في أي مباراة مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

3- رونالدو :

رونالدو

دخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صدام مع مديره الفني رالف رانجيك "مؤخرا:، بعد عدم اعتماد المدرب عليه بشكل أساسي.

أرقام رونالدو مع مانشستر يونايتد ليست كارثية، لكنها لا تناسب طموحات النجم البرتغالي.

كريستيانو رونالدو يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 9 أهداف، كما صنع النجم البرتغالي 3 أهداف.

شارك رونالدو مع مانشستر يونايتد في 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا، سجل خلالهم 6 أهداف.

خاض رونالدو مباراة مع مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.

أشارت بعض التقارير الصحفية مؤخرا، إلى رغبة رونالدو في مغادرة مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الجاري، في ظل تدهور نتائج الفريق، بالإضافة إلى عدم مشاركته أساسيا بشكل مستمر.