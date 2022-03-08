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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البريميرليج توقف نقل مبارياتها في روسيا.. وتتبرع بمليون جنيه إسترليني لشعب أوكرانيا

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، تعليق نقل مباريات المسابقة في روسيا، بسبب الغزو على أوكرانيا.

ونشرت رابطة الدوري الإنجليزي بيانًا عبر موقعها الإلكتروني، أكدت فيها أنها تدين بشدة الغزو الروسي على أوكرانيا.

وأشارت الرابطة إلى أنه تم إيقاف التعاقد مع الشركة الروسية المالكة لحقوق بث مباريات البطولة في روسيا، بسبب غزو أوكرانيا.

كما أكدت الرابطة تبرعها بمبلغ مليون جنيه إسترليني للجنة طوارئ الكوارث لتقديم المساعدات الإنسانية لشعب أوكرانيا لما يعانوه جراء الغزو الروسي.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد خصصت مباريات الجولة الثامنة والعشرين التي انتهت أمس، لدعم أوكرانيا والتنديد بالغزو الروسي، حيث ارتدى قادة الفرق العشرين شارات تحمل علم الدولة الأوكرانية.

الدوري الإنجليزي روسيا أوكرانيا البريميرليج بريميرليج

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