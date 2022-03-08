الرئيس السيسي في السعودية.. مصير واحد وعلاقات كالصخر بين القاهرة والرياض

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية للمملكة، حيث استقبله في المطار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ثم التقي الرئيس مع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين.

وشهد اللقاء عقد مباحثات منفردة بين الزعيمين، تلتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث أعرب جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز عن ترحيب المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً بزيارة الرئيس السيسي، مؤكداً ما تتسم به العلاقات المصرية السعودية من تميز وخصوصية، ومشيداً في هذا الإطار بدور مصر المحوري في المنطقة العربية، وجهودها الحثيثة لمساندة ودعم الدول العربية والخليجية على وجه الخصوص، وذلك كركيزة أساسية لصون الأمن والاستقرار في الوطن العربي.

كما أعرب العاهل السعودي عن تقديره لدعم مصر للسعودية في مختلف القضايا، ولإسهامات أبنائها في العديد من القطاعات ودورهم في تحقيق التنمية بالسعودية، مؤكداً حرص السعودية على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر على جميع المستويات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وتطرقت المباحثات إلى سبل تعزيز أطر العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين مصر والسعودية، مع تأكيد أهمية دعمه وتعزيزه لصالح البلدين والشعبين الشقيقين، خاصةً على الصعيد العسكري والأمني، إلى جانب التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وذلك بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما.

كما تمت مناقشة مستجدات عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، بما يحافظ على وحدة أراضي تلك الدول ويصون مقدرات شعوبها.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية..

تؤكد صفحات التاريخ أن القاهرة والرياض هما قطبا العلاقات والتفاعلات في النظام الإقليمي العربي، وعليهما يقع العبء الأكبر في تحقيق التضامن العربي، والوصول إلى الأهداف الخيرة المنشودة التي تتطلع إليها الشعوب العربية من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي.

وعلى الصعيد الإسلامي والدولي، يأتي التشابه في التوجهات بين السياستين المصرية والسعودية ما يؤدى إلى التقارب إزاء العديد من المشاكل والقضايا الدولية والقضايا العربية والإسلامية، مثل الصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية؛ ومن ثم كان طبيعيًا أن تتسم العلاقات السعودية المصرية بالقوة والاستمرارية.

العلاقات السياسية

تدل العلاقات السياسية بين البلدين على عمق وقوة الروابط التي تجمع مصر والمملكة العربية السعودية، وازدادت هذه العلاقات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وترجمت في زيارات واتصالات لا تنقطع بين مسئولي البلدين بغرض تعزيز علاقاتهما ودعمها في مختلف المجالات. فالتنسيق الكامل والتشاور الدائم هو سمة العلاقات بين البلدين؛ بهدف مواجهة كل ملفات المنطقة وأزماتها، وما يتعلق بها من تهديدات وتحديات؛ انطلاقًا من فرضية أساسية، تقوم على الرفض التام لكل التدخلات الإقليمية في شئون الدول العربية أيًا كان مصدرها؛ كونها تشكل تهديدًا لاستقلال الأراضي العربية وسيادتها، وتفكيكًا لوحدتها الوطنية.

ومن هذا المنطلق تدعم الدولتان المبادرات السياسية والحلول السلمية لكل أزمات المنطقة؛ في سوريا واليمن وليبيا، وفقًا لقرارات مجلس الأمن والمبادرات الإقليمية والمرجعيات ذات الصلة؛ بما يحافظ على استقرار هذه الدول ووحدة ترابها الوطني، ويضع مصالحها الوطنية فوق كل الاعتبارات، ويؤسس لحل دائم يكفل الأمن والاستقرار لشعوب هذه الدول، بمعزل عن التدخلات الخارجية.

ووضحت هذه العلاقات السياسية الكبيرة في المواقف المشتركة بين القاهرة والرياض في كافة القضايا التي تمس أمن الخليج ومصر، حيث أعربت مصر في 2 /3 /2022 في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن الترحيب بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، وما تضمنه من إدانة الهجمات العابرة للحدود التي تشنها جماعة الحوثي ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والمطالبة بوقف تلك الهجمات بصورة فورية، فضلاً عن تمديد التدابير والعقوبات المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمينة وتوسيع الحظر المفروض على إيصال الأسلحة إلى اليمن، وكذلك إدانة الهجمات ضد السفن المدنية والتجارية والاستيلاء على بعضها قُبالة سواحل اليمن.

كما تدين مصر باستمرار المحاولات الحوثية التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة العربية وخاصة أمن واستقرار المملكة العربية السعودية عن طريق استهداف المملكة بالصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار التي تطلقها جماعة الحوثي الإرهابية على أراضي المملكة.

العلاقات الاقتصادية

تتحدث الأرقام عن قوة المصالح المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين. فالزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر في العام 2016، تمخض عنها تطوير آليات التعاون وتأطيرها في اتفاقيات جديدة بين البلدين ليرتفع عدد الاتفاقيات المبرمة لأكثر من 60 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول، شملت جميع أوجه التعاون المشترك بين البلدين في كل المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والاستثمارية، فضلًا عن تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وخدمة الأمن والسلم الدوليين.

وأيضا شهدت زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لمصر في مارس من العام 2018، التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون المشترك لتشجيع الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربية، والهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية؛ بهدف تبادل فرص الأعمال والاستثمار، وتسهيل التعاون في هذا المجال الحيوي، وتبادل القوانين والتشريعات واللوائح وكل التطورات المتعلقة بمناخ الاستثمار في كلا البلدين.

التبادل التجاري بين البلدين

بلغت الواردات المصرية من منتجات النفط السعودية نحو 3.16 مليار دولار في عام 2019، مقابل نحو 3.15 مليار دولار في عام 2018، ولم تصدر مصر أيًا من هذه المنتجات خلال الفترة 2016- 2019 .

ومثلت الصادرات المصرية عام 2019 إلى السعودية ما نسبته 1.8% من واردات المملكة من العالم، كما مثلت الواردات المصرية من المملكة ما نسبته 2.95% من صادرات المملكة غير البترولية إلى العالم. وجاء ترتيب مصر رقم (12) ضمن قائمة الدول المصدرة للمملكة العربية السعودية، كما جــــاء ترتيب مصـــــــر رقم (11) ضمن قائمة أكبر الدول المستوردة من المملكة العربية السعودية.

وكانت أهم الصادرات المصرية إلى السعودية خلال الفترة 2017 – 2019: شاشات التلفاز – البرتقال – البصل – الحديد والصلب – الأسلاك والكابلات – الأجبان – محضرات الطعام – مستحضرات التجميل (الشامبو ومعجون الأسنان خاصة) – الكاكاو ومحضراته – مصنوعات ورقية – الصابون ومحضرات الغسيل.

واحتلت السعودية المرتبة الأولى كأكبر سوق خارجية مستوردة للحاصلات الزراعية المصرية خلال الموسم التصديري 2018- 2019، بقيمة 249 مليون دولار أمريكي، وبكمية 599 ألف طن.

الاستثمارات بين البلدين

الاستثمارات السعودية في مصر، وفقًا لآخر بيانات متاحة عن هيئة الاستثمار المصرية، حتى 30 يناير عام 2020؛ بلغت قيمة إسهامات المستثمرين السعوديين في المشروعات المقامة بمصر بنحو (6.12) مليار دولار أمريكي، لعدد (6017) شركة، وبإجمالي رأس مال يبلغ قرابة (22) مليار دولار لهذه الشركات لتحتل المرتبة الثانية بعد الإمارات من حيث إجمالي حجم المشاركة في المشروعات الأجنبية في مصر.

بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في المملكة حتى نهاية شهر أكتوبر عام 2020 نحو (1.38) مليار دولار أمريكي (5.179 مليار ريال سعودي)، موزعة على إجمالي (555) مشروعا استثماريا وموفرة لنحو (32) ألف وظيفة في المملكة، من ضمنها نحو (7500) وظيفة لمواطنين سعوديين بنسبة سعودة (23%).

تعكس هذه البيانات ارتفاع الاستثمارات المصرية في السعودية بنسبة (27.3%) عن آخر إحصاءات، أعلنتها الجهات السعودية نهاية عام 2016 بنحو 1.1 مليار دولار أمريكي حينها.

العلاقات العسكرية

تتنوع أوجه التعاون العسكري بين مصر والسعودية؛ لتشمل خطة تدريبات تجمع القوات المسلحة المصرية والسعودية لنقل الخبرات وتبادلها، وتعزيز أوجه التعاون العسكري، كالتدريب البحري المشترك "مرجان"، والتدريب الجوي المشترك "فيصل". كما شاركت القوات السعودية والمصرية في تدريبات "رعد الشمال" و"درع الخليج" و"تحية النسر" و"النجم الساطع". كما شاركت القوات السعودية والمصرية في تدريبات "رعد الشمال" و"درع الخليج" و"تحية النسر" و"النجم الساطع".

وشاركت القوات المسلحة المصرية بعناصر من القوات البحرية والجوية، ضمن قوات التحالف المكون من دول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من الدول العربية والإسلامية، في عملية "عاصفة الحزم" باليمن، التي قادتها السعودية.

وعقدت مصر والسعودية في يوليو2015 اتفاقًا جديدًا لتعزيز تعاونهما في المجال العسكري خاصة، مما اعتبر نقلة في العلاقات بين البلدين، واستقبل السيسي وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووقع الجانبان "إعلان القاهرة"، الذي نص على التزام البلدين بتطوير التعاون العسكري، والعمل على تشكيل قوة عربية مشتركة.

وفى 1 /12 /2021 التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة على هامش معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021" المقام بمركز مصر للمعارض الدولية، مع الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودي.

وأثناء اللقاء ناقش الجانبان سبل دعم المجالات العسكرية والأمنية معربين عن تطلعهما أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون والتكامل في مختلف المجالات.