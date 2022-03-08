مطلقًا وساطة.. اتصال هاتفي جديد بين بينيت والرئيسين الروسي والأوكراني

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بحثا هاتفيا تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قال الكرملين إن بوتين أبلغ بينيت بتقييم موسكو للجولة الثالثة من المفاوضات بين الوفدين الروس والأوكرانيين التي جرت أمس الاثنين.

كما أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا جديدًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي اقترح نفسه للعمل كوسيط بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب.

وقال زيلينسكي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الأربعاء: "تحدثت إلى بينيت.. وشكرته على جهود الوساطة التي تبذلها من أجل عملية التفاوض".

وكان زيلينسكي شن، اليوم الثلاثاء، هجوما حادا على الدول الغربية وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مدينا عدم "وفاء الغرب" بتعهداته لبلاده.

وأكد الرئيس الأوكراني أنه بلاده لم تعد مهتمة بالانضمام لحلف الناتو الذي يخشى المواجهة مع روسيا.

كما حمل الدول الغربية مسؤولية الخسائر وقتل المدنيين في البلاد لعدم اتخاذها قرار حظر الطيران.

وشدد رئيس أوكرانيا على أن المسؤولون عن قتل المدنيين سيحاسبون أمام المحاكم الدولية.

وأشار رئيس أوكرانيا إلى أنه لم يحدث أي تطورات بشأن إنشاء ممرات إنسانية في ماريوبول، لافتا إلى وفاة طفل في ماريوبول بالجفاف نتيجة انقطاع المياه عن المدينة.