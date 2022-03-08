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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تخلي الناتو عنها.. كييف تسعي لاعتراف روسيا القانوني بدولة أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلن الحزب الحاكم في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أن مقترح كييف بشأن الضمانات الأمنية الروسية ينص على الاعتراف القانوني بالدولة الأوكرانية.

واقترح الحزب الحاكم في أوكرانيا، استبدال مذكرة بودابست لعام 1994 بشأن الضمانات الأمنية بوثيقة جديدة تحتوي على ضمانات من الولايات المتحدة وتركيا وجيران أوكرانيا.

وقال الحزب في بيان على صفحته على “تيليجرام” صدر يوم الثلاثاء، إن “الاقتراح الجديد للضمانات الأمنية يفترض اعترافًا قانونيًا من قبل روسيا بدولة أوكرانيا”.

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كما أشار الحزب إلى أنه سيتم استبعاد الانضمام إلى الناتو في الوقت الحالي.

وجاء في بيان الحزب “يجب علينا التحدث عن مسائل محددة، حول معاهدة يمكن أن توفر لأوكرانيا الأمن الكامل طالما أن الناتو غير مستعد لقبولنا. يجب أن تختلف عن مذكرة بودابست، وأن تقدم خطوات سياسية واقتصادية وعسكرية محددة للدول الضامنة فيما يتعلق بأمن أوكرانيا”.

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