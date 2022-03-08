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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس أوكرانيا: مستعدون للتوصل لـ"حلول وسط" بشأن دونباس وشبه جزيرة القرم

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه مستعد لإجراء مفاوضات حول “حلول وسط” معينة تتعلق بالجمهوريات الانفصالية في دونباس “دونيتسك ولوجانسك”، وكذلك حول شبه جزيرة القرم.

وحسب قناة ABC News، قال زيلينسكي بعد سؤاله عما إذا كان على استعداد للتوافق مع مطالبة موسكو بالاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، والجمهوريتين الانفصاليتين دونيتسك ولوجانسك، “أنا مستعد للحوار”.

وانفصلت جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا بعد وقت قصير من انقلاب 2014 في كييف. 

واستولت روسيا علي شبة جزيرة القرم في نفس العام.

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أطلق زيلينسكي على  “دونيتسك ولوجانسك” الجمهوريات الزائفة، وكرر موقف كييف الراسخ منذ فترة طويلة على أنها “مناطق محتلة مؤقتًا”.

وقال الرئيس الأوكراني، “يمكننا مناقشة هذا وإيجاد حل وسط حول كيفية وجود هذه الأراضي المحتلة وتلك الجمهوريات. والمهم بالنسبة لي هو كيف سيعيش الأشخاص الذين يريدون أن يكونوا جزءًا من أوكرانيا”.

وأضاف زيلينسكي “هذا السؤال أصعب من مجرد الاعتراف باستقلالهم”.

وكرر زيلينسكي أنه مستعد لإجراء مفاوضات مباشرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وقال: “ما يجب فعله هو أن يبدأ بوتين الحديث ويبدأ المفاوضات”.

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