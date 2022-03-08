محافظ الوادي الجديد يستقبل سفير دولة الفلبين

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، السفير عز الدين تاجو سفير دولة الفلبين لدى جمهورية مصرالعربية ووفد السفارة المرافق، والذي يزور المحافظة بهدف بحث سبل تعزيز التعاون ودفع العلاقات الاقتصاديةبين الجانبين المصري والفلبيني.

وفي بداية اللقاء قدّم المحافظ الترحيب لضيوف المحافظة، مؤكدًا أهمية فتح آفاق التعاون بما يعود بالخير على كلا البلدين، وعرض نبذة عن تاريخ المحافظة وجغرافيتها، وما تتمتع به من مقومات جاذبة للسياحة والاستثمار في ظل تطور البنية التحتية بما تشمله من شبكة الطرق والاتصالات والمواصلات.

من جانبه أعرب سفير الفلبين عن مدى سعادته وحرصه على القيام بهذه الزيارة للتعرف على المحافظة، مشيرًا إلى أهمية العمل خلال الفترة المقبلة لتنمية العلاقات بين البلدين.