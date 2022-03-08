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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ 20 قرار لإالة تعديات على أراضي زراعية في السويس

ازالة تعديات
ازالة تعديات

وجه اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بتنفيذ حملات لازالة التعديات والمخالفات علي أملاك الدولة المباني والزراعية.

وذلك استكمالا للمرحلة الثانية من الموجة الـ 19  لازالة التعديات علي املاك الدولة .

وذلك بمتابعة الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس للحملة .

واسفرت الحملة عن تنفيذ ٢٠ قرارا لازالة تعديات علي مساحة ٥أفدنة زراعة و ٢٠٠٠ مترا مربعا مباني  أسوار بالطوب الدبش والاحمر والخرسانة بقرية محمد كريم بقري شباب الخريجين بحي فيصل  .

شارك في الحملة كلا من قسم شرطة فيصل وجهاز حماية املاك الدولة والادارات الهندسية والتنظيم والاشغالات والمرافق بحي فيصل  .

محافظة السويس ازالة تعديات إزالة التعديات التعديات على أملاك الدولة المخالفات

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