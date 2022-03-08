مجدي يوسف: قرار الرئيس الروسي الخاص بالنفط لن يؤثر على الولايات المتحدة

قال مجدي يوسف، مراسل صدى البلد، إن قارة أوروبا تستخدم 500 مليار متر مكعب من الغاز تستورد 40 % منها من روسيا.

وأضاف يوسف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أوروبا تستورد 30 % من احتياجاتها النفطية من روسيا.

وتابع أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحظر التصدير والاستيراد للمواد الخام من وإلى روسيا، سيدفع ثمنه المواطن الأوروبي، حيث سيتبعه توقف المصانع الأوروبية، خاصة التي تنتج الأغذية والتي سترتفع أسعارها.

وأكد مجدي يوسف أن هناك احتياطيا نفطيا في الاتحاد الأوروبي يكفي حتى نهاية شهر أبريل المقبل، لافتا إلى أن المفوضية الأوروبية قدمت مقترحًا للاستغناء عن الغاز الروسي بحلول 2030.

وواصل يوسف، أن مقترح المفوضية الأوروبية يقضي بأن يتم التحول للاعتماد على الطاقات المتجددة من الشمس والرياح.

وأضاف أن المصانع الكبرى في الاتحاد الأوروبي تعتمد على الغاز الروسي في تشغيلها، لافتا إلى أن المفوضية الأوروبية ترغب في خفض احتياجها للغاز الروسي بنسبة 20 منتصف العام المقبل.

واستكمل مجدي يوسف، أن قرار الرئيس الروسي بوتين لن يكون مؤثرًا على الولايات المتحدة لأنها تعتمد على أقل من 3 % فقط من الغاز الروسي، بينما الاعتماد الأوروبي يصل إلى 40 في أوروبا.