لأول مرة بمستشفى دكرنس العام.. بدء التشغيل التجريبي لوحدة مناظير الجهاز الهضمي

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن بدء التشغيل التجريبي لوحدة مناظير الجهاز الهضمي بقسم الباطنة العامة بمستشفى دكرنس العام حيث تم مناظرة اول حالة منظار جهاز هضمي اليوم الثلاثاء وهي سيدة تبلغ من العمر 68 عاما كانت تعاني من التهابات شديدة وقرح بالمعدة وهي مريضة كبد وتعاني من السكر والضغط كما اطمئن على الحالة الصحية للسيدة.

وفي سياق آخر واستكمالًا لسياسة ادارة المستشفي نحو استحداث أقسام جديدة وتطوير الاقسام الموجودة فعليا وبعد مجهودات حثيثة تم إعادة تشغيل عمليات الأنف والاذن والحنجرة واجريت اليوم أول عملية بالقسم بالتعاون مع هيئة التأمين الصحي.

كما تقدم بالشكر، لإدارة المستشفي بقيادة الدكتور احمد حافظ مدير المستشفى والدكتور حاتم عبد الحق نائب المدير والاطقم الطبية والتمريضية والاطقم المعاونة لهم متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح الدائم.

كما وجه الشكر للفريق الطبي بقسم الباطنة والذى يضم كلا من الدكتور محمد عادل البسيوني استاذ الكبد والجهاز الهضمي بكلية طب المنصورة والدكتور عبده الحديدي رئيس قسم الباطنة والدكتور محمد شاكر طبيب مقيم باطنة عامة وجهاز هضمي والفريق الطبي بقسم الأنف والأذن والحنجرة ويضم كلا من الدكتور احمد منصور رئيس قسم الانف والاذن والحنجرة واخصائي التخدير الدكتور عمرو اخصائي التخدير.

IMG-20220308-WA0120

IMG-20220308-WA0119

IMG-20220308-WA0117

IMG-20220308-WA0116