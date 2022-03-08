انتصار السيسي: المرأة المصرية قوية.. ووقت الجد تكون في الصفوف الأولى

قالت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، إن مبادرة حياة كريمة تهتم بالإنسان المصري، كما يتم توفير مشروعات المرأة المعيلة ومراكز إعداد الأسرة المنتجة والحرف اليدوية لحفظ التراث .

وأضافت انتصار السيسي في كلمة لها خلال مشاركتها في احتفالية بيوم المرأة المصرية:" أكثر شيء نرى فيه قوة المرأة المصرية كان في 30 يونيو".

وتابعت :" لا ننسى هذا اليوم الذي أكد أن المرأة المصرية قوية ووقت الجد تكون في الصفوف الأولى".

وأكملت انتصار السيسي:" الجيش خط الدفاع الأول والشرطة خط الدفاع الثاني والشعب هو خط الدفاع الثالث، والمرأة المصرية كانت الأساس".