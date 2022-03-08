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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: استخدام أسرى الجيش الروسي كعمالة لاستعادة الاقتصاد

روسيا وأكرانيا
روسيا وأكرانيا

أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم استخدام أسرى الحرب الروس كعمالة لاستعادة الاقتصاد الأوكراني في وقت لاحق وفقًا لاتفاقيات جنيف.

وكشف النائب الأول لوزير الداخلية، يفين ينين، عن الخطة، مشيرا إلى أن الحكومة ستلتزم بجميع قواعد القانون الإنساني الدولي.

وقال ينين، “هذا ما يميزنا عن روسيا التي تطلق النار على المدنيين وتطلق الصواريخ والقنابل على المنازل”.

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وأضاف: “سوف نستغل كل الفرص التي تتيحها لنا اتفاقيات جنيف في هذا الصدد. أي استخدام  الأسري الروسي كالعمالة، كل هؤلاء الأشخاص سيعملون لاحقًا على استعادة الاقتصاد الأوكراني”.

ووفقًا لاتفاقيات جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، يجوز للسلطة الحاجزة استخدام أسرى الحرب الذين يتمتعون بلياقة بدنية كعمالة، مع مراعاة سنهم وجنسهم ورتبتهم وقدرتهم البدنية.

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