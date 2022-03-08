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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق مهرجان "قادرون على التحدي" لذوى الهمم بآداب عين شمس

مهرجان قادرون على
مهرجان "قادرون على التحدي" لذوى الهمم بآداب عين شمس

انطلقت اليوم فعاليات مهرجان " قادرون على التحدى" بكلية الآداب جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب، وإشراف الدكتورة حنان كامل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتنفيذ السيدة نعمات خليفة مديرة ادارة رعاية الشباب بالكلية، حبيبة ناصر رئيسة اتحاد الكلية ، ونائبتها مريم عادل، ومصطفى محمد أمين اللجنة الاجتماعية ، أحمد محمود الأمين المساعد.

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انطلاق مسابقة " قضايا العصر " العلمية بآداب عين شمس

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"كيفية اختيار شريك الحياة في ضوء برنامج مودة".. ندوة ببنات عين شمس

يستمر المهرجان من اليوم حتى الخميس ١٠ مارس الجارى، وتتضمن فعاليات المهرجان عدد من المسابقات في مجالات متعددة منها الغناء - الإنشاد الديني - إلقاء الشعر - الرسم - الأشغال اليدوية، كما تتضمن فعاليات اليوم الثاني والثالث للمهرجان دورى المعلومات ومسابقات رياضية ودية ، ومجموعة من المحاضرات في التنمية البشرية لذوي الهمم، كما يتم تسليم جائزة للطالب المثالي من ذوي الاحتياجات الخاصة .

وترأست لجنة التحكيم الدكتورة حنان كامل وشارك في عضويتها الدكتور محمد الخطيب الأستاذ بقسم الدراما والنقد المسرحي ، الدكتورة نجوى شكرى المدرس بقسم المكتبات .

يشارك في المهرجان اكثر من ٢٥طالب وطالب وطالبة من الطلاب المكفوفين وضعاف البصر وذوي الاحتياجات الخاصة بهدف التنافس والمشاركة في جميع الأنشطة الطلابية .

مهرجان
مهرجان "قادرون على التحدي" لذوى الهمم بآداب عين شمس
مهرجان
مهرجان "قادرون على التحدي" لذوى الهمم بآداب عين شمس
مهرجان
مهرجان "قادرون على التحدي" لذوى الهمم بآداب عين شمس
مهرجان
مهرجان "قادرون على التحدي" لذوى الهمم بآداب عين شمس
مهرجان
مهرجان "قادرون على التحدي" لذوى الهمم بآداب عين شمس
مهرجان
مهرجان "قادرون على التحدي" لذوى الهمم بآداب عين شمس
مهرجان
مهرجان "قادرون على التحدي" لذوى الهمم بآداب عين شمس
مهرجان
مهرجان "قادرون على التحدي" لذوى الهمم بآداب عين شمس
مهرجان
مهرجان "قادرون على التحدي" لذوى الهمم بآداب عين شمس
مهرجان
مهرجان "قادرون على التحدي" لذوى الهمم بآداب عين شمس
مهرجان
مهرجان "قادرون على التحدي" لذوى الهمم بآداب عين شمس
مهرجان
مهرجان "قادرون على التحدي" لذوى الهمم بآداب عين شمس
مهرجان
مهرجان "قادرون على التحدي" لذوى الهمم بآداب عين شمس
مهرجان
مهرجان "قادرون على التحدي" لذوى الهمم بآداب عين شمس
قادرون على التحدى كلية الاداب جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس Jobs Education

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