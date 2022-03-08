"كيفية اختيار شريك الحياة في ضوء برنامج مودة".. ندوة ببنات عين شمس

افتتحت الدكتورة هبة عادل وكيلة لكلية البنات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة " كيفية اختيار شريك الحياة في ضوء برنامج مودة " بحضور الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة راندا فارس مدير برنامج مودة بوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ريهام عبد الرحمن منسق وحدة التضامن بالجامعة.

ويأتي ذلك فى إطار جهود الدولة لتنمية الأسرة المصرية وبالتزامن مع يوم المرأة العالمي و تحت رعاية الدكتورة نيفين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وإشراف الدكتور صلاح هاشم مستشار وزير التضامن الاجتماعي ومنسق وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعة والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات.

وخلال كلمتها اوضحت الدكتورة جيهان رجب أن وحدة التضامن الإجتماعي بالجامعة تأتى وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين الجامعة ووزارة التضامن الإجتماعي، وتناولت جهود الوحدة فى تقديم المنح للطلاب المتفوقين و منح اخرى لدعم عدد من الأبحاث العلمية و كذلك دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

كما قامت ا. ريهام عبد الرحمن بالتعريف بوحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة و الخدمات والأنشطة التوعوية التى تقدمها، لدعم وتطوير الإنسان من خلال تقديم ندوات توعية وورش عمل و معسكرات للطلاب، كما تعنى بالتمكين الاقتصادي للطلاب و إقامة المعارض بالإضافة إلى توفير أجهزة تعويضية لذوى الهمم.

كما نظمت الوحدة زيارات للوحدات التابعة لوزارة التضامن لدور الأيتام والمسنين وغيرها.

واستعرضت د. راندا فارس المشروع القومى للحفاظ على الأسرة المصرية وبرنامج مودة والذى يهدف إلى تنوير الطريق للمقبلين على الزواج وتذليل الصعوبات التي تواجه الزوجين في مقتبل الحياة.



وأشارت إلى أن ارتفاع مؤشر الطلاق المبكر يعد الدافع لإطلاق برنامج مودة حيث يمثل الطلاق في الثلاث سنوات الأولى نسبة ٣٨ %و ١٥% نسبة الطلاق فى العام الأول وذلك لعدم إدارك الطرفين لمسئوليات الزواج، لذا تم إطلاق منصة رقمية للوصول جميع الشباب المصري www mawada.net، موضحة بعض الجوانب النفسية والاجتماعية والصحية فى العلاقة الزوجية والأسرية وكيفية إختيار شريك الحياة المناسب كما شددت على ضرورة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج و ايضا فى العلاقات الأسرية، بالإضافة إلى بعض الجوانب الشرعية في العلاقات الأسرية موضحة المفهوم الصحيح للزواج وأنه سياج من المودة والرحمة والسكن للحفاظ على المجتمع.