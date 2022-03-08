أمريكا تجدد مواصلة تعزيز دفاعات الإمارات لردع التهديدات الإقليمية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز دفاعات الإمارات لردع التهديدات الإقليمية.

جاء ذلك عقب اتصال هاتفي بين بلينكن ونظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

وقال بلينكن في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "أجريت محادثة مثمرة اليوم مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد.. نثمن التنسيق الوثيق بشأن أوكرانيا والاستجابة الدولية القوية لدعم السيادة الأوكرانية".

وأضاف: "ستواصل الولايات المتحدة تعزيز الدفاعات الإماراتية القوية لردع التهديدات الإقليمية".