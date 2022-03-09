هاجر أحمد تهنئ السيدات في اليوم العالمي للمرأة : أنتي المجتمع كاملًا

حرصت الفنانة هاجر احمد، على تهنئة السيدات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وشاركت جمهورها بصورة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت هاجر احمد علي الصورة قائلة: "إلي كل سيدات العالم كل عام وانتي القوية الصبورة الناجحة كل عام وانتي الابنة والاخت والصديقة والزوجة والعاملة والأم كل عام وانتي دائما وابدا محاربة لتحقيق ذاتك كل عام وانتي المجتمع كاملا أينما ولدت امرأة فقد ولدت قضية".



واحتفل العالم أمس 8 مارس باليوم العالمي للمرأة، بعدما اتفقت الدول على تخصيص يوم لكل النساء تقديرا لدورهن المؤثر فى كل المجتمعات والاعتراف بإنجازاتهن الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية، وتذكيرا بحقوقهن في المساواة بينهن وبين الرجل.



ولكن هناك قصة وراء اختيار يوم 8 مارس بالتحديد أن يكون اليوم العالمي للمرأة وهى:



أنه فى 1856 خرجت آلاف النساء للاحتجاج فى شوارع نيويورك على الظروف اللا إنسانية التى كانت المرأه مجبورة على العمل تحتها، ورغم أن الشرطة اتدخلت لتفريق المتظاهرات إلا أن المسيرة نجحت فى دفع المسئولين لطرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هاجر أحمد، حكاية «بدون ضمان»، من بطولة هنادي مهنا وإسلام جمال وأحمد بدير وأحمد كشك، سيناريو وحوار يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل،، وتتناول الحكاية دور الوالد في التعامل مع ابنته في زواجها والصعوبات التي تواجه الفتاة أثناء الخطوبة وبعد الزاوج.