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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميريام فارس تستعرض جمالها ومهاراتها بإطلالة جريئة على طاولة للبلياردو

ميريام فارس
ميريام فارس

شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، متابعيها عدة صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت ميريام فارس في الصور بملابس جريئة، وهي تمارس لعبة "البلياردو" نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

 وتحرص النجمة اللبنانية ميريام فارس على الظهور بإطلالتها الأنيقة والمثيرة التى تواكب الموضة وتناسب جمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها، التى تخطف بها الأنظار فى المناسبات والحفلات.

يذكر أن آخر، أعمال ميريام فارس، أغنية "قومي" باللهجة الخليجية، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق الكليب نجاحا كبيرا.

وطرحت ميريام فارس، في يونيو الماضي فيلم وثائقي بعنوان "غدارة يا دنيا" الذي تستعرض فيه قصة تحضير ألبومها الأخير، والأزمات التي مرت بها أثناء حمل طفلها الثاني ديف وسط انتشار جائحة كورونا، ومعاناة أسرتها مع الحجر الصحي.

وظهر ابن ميريام فارس الأكبر " داني " معها في الفيلم، الذي تحدثت فيه عن الأمومة والفرصة التي منحها لها الحجر الصحي العام الماضي، الذي فرضته انتشار جائحة كورونا، وكيفية تأثيره على علاقتها بطفليها.

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علي طاولة البلياردو ميريام فارس تستعرض جمالها ومهارتها اطلاله جريئه الفنانة اللبنانية

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