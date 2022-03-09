بصورة عبر انستجرام.. لاميتا فرنجية تحتفي باليوم العالمي للمرأة: «المناضلات حول العالم»

احتفلت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، باليوم العالمي للمرأة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وكتبت لاميتا فرنجية على الصور قائلة: "يوم مرأة سعيد لجميع النساء المناضلات حول العالم".



واحتفل العالم أمس 8 مارس باليوم العالمي للمرأة، بعدما اتفقت الدول على تخصيص يوم لكل النساء تقديرًا لدورهن المؤثر فى كل المجتمعات والاعتراف بإنجازاتهن الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية، وتذكيرا بحقوقهن في المساواة بينهن وبين الرجل.



ولكن هناك قصة وراء اختيار يوم 8 مارس بالتحديد ان يكون اليوم العالمي للمرأة وهى: «أنه فى 1856 خرجت آلاف النساء للاحتجاج فى شوارع نيويورك على الظروف اللا إنسانية التى كانت المرأه مجبورة على العمل تحتها، ورغم أن الشرطة تدخلت لتفريق المتظاهرات إلا أن المسيرة نجحت فى دفع المسئولين لطرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية».