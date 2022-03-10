أبو شقة ويمامة مرشحان.. إجراء انتخابات رئاسة حزب الوفد.. غدًا

تجرى انتخابات رئاسة حزب الوفد غدا الجمعة الموافق 11 مارس الجاري، وأعلنت اللجنة المشرفة على إجراء الانتخابات أسماء المرشحين لخوض الانتخابات بعد انتهاء مدة الطعن.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على اجراء الانتخابات، منع انعقاد أى مؤتمر انتخابى أو صحفى أو أى دعاية انتخابية داخل المقر الرئيسى لحزب الوفد قبل إجراء الانتخابات أو حتى يوم الانتخابات حتى إعلان نتيجة الانتخابات.

وأصدرت لجنة الإشراف على الانتخابات قرارًا فى وقت سابق أكدت فيه التزامها التام بقرار الهيئة القضائية الموقرة المشرفة على العملية الانتخابية.

ويخوض الانتخابات على منصب رئيس حزب الوفد، المرشحان المستشار بهاء الدين أبوشقة، الرئيس الحالى للحزب، والدكتور عبدالسند يمامة، عضو الهيئة العليا للحزب.

وتلقت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد طلباً من المهندس ياسر قورة، المرشح لمنصب رئيس حزب الوفد، اعتذر فيه عن خوض الانتخابات.

وفيما يلى نص الاعتذار عن خوض عملية الانتخابات: لجنة الإشراف على انتخابات رئاسة حزب الوفد، مقدمه لسيادتكم ياسر فاروق محمد فريد قورة: أتقدم باعتذارى عن استكمال ترشحى على منصب رئيس حزب الوفد والمزمع إجراؤها يوم الجمعة القادم الموافق 11 مارس 2022 وذلك بناء على طلبى، مع تمنياتى بالتوفيق للجنة والهيئة الوفدية، مقدمه لسيادتكم لاتخاذ اللازم.

يذكر أن لجنة الإشراف على الانتخابات أتمت كل الاستعدادات لدعوة الجمعية العمومية «الهيئة الوفدية» لاختيار رئيس الحزب.

وكانت الهيئة القضائية المشرفة على إجراء الانتخابات قد أوفدت المستشار محمد عبدالمعطى، ممثل النيابة الإدارية وعضو اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، لمعاينة مقر انعقاد الانتخابات والاطلاع على صناديق الاقتراع ومراجعة كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الهيئة القضائية الموقرة لتحقيق الشفافية والنزاهة فى انتخابات رئاسة الحزب المقرر انعقادها غدا الجمعة الموافق 11 مارس 2022.