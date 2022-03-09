أشرف عبد الباقى في حوار لصدي البلد: الرئيس غير مفاهيم المجتمع تجاه ذوى القدرات الخاصة.. قادرون باختلاف بوابتي لمسرحية كنز الدنيا.. وتحديت نفسى فى “أنا وهي"

أشرف عبد الباقى لصدي البلد :

الرئيس السيسي غير مفاهيم المجتمع تجاه ذوى القدرات الخاصة.

ذوى الهمم هم كنز الدنيا الحقيقى وقادرون باختلاف بوابة تعاملي معهم.

لجأت لطبيب نفسى والانترنت لمعرفة أبعاد مرض الوسواس القهري.

استطاع أشرف عبد الباقى أن يغير من شكل المسرح وينهض به بعد سنوات عجاف مر بها أبو الفنون، كما قدم لنا مواهب كوميدية أصبحت نجوما في الدراما والسينما، كما أصبح أشرف عبد الباقى رائد المسرح في الوقت الحالى، ولعل آخر أعماله المسرحية “كنز الدنيا” أكدت ريادته بعد تقديمه عمل مسرحي لذوي القدرات الخاصة ويقوم ببطولته أيضا مجموعة من ذوي الهمم.

أشرف عبد الباقى

صدى البلد التقت مع أشرف عبد الباقى في حوار خاص كشف فيه عن تجربته بمسرحية “كنز الدنيا” ومشاركته في مسلسل “أنا وهى”".

كشف الفنان أشرف عبد الباقى عن سر تعاونه مع ذوى الهمم من خلال مسرحيته الاخيرة “كنز الدنيا” والتى عرضت على مسرح جراند حياة وشارك فيها عدد كبير من ذوى القدرات الخاصة.

أشرف عبد الباقى

وقال أشرف عبد الباقى : "تعاملى مع المجموعة التى شاركت بالعرض المسرحى كان فى البداية هناك نوع من عدم الألفة حيث كان بداية تعارف على بعضنا البعض، ولكن بعد فترة من التعامل بدأت أنظر إليهم بشكل مختلف، وأصبح هناك نوع من التفاهم بيننا، وتلاشى التخوف رويدًا رويدًا سواء من جانبى أو جانبهم كون أنه كان لأول مرة يتعاملون معى.

وأضاف أشرف عبد الباقى : "كما ساعدنى فى هذا الأمر أسر هؤلاء الشباب، وأراهم بالفعل هم الأبطال الحقيقيون كما جاء فى أحداث المسرحية، كنت لدى ثقة كبيرة فيهم، وهم بالفعل على قدر كبير من المسئولية، وكذلك استطاعوا الاندماج سريعًا مع باقى أبطال المسرحية مثل شريف وإبرام سمير.

مسرحية كنز الدنيا

وأوضح أشرف عبد الباقى : “ساعدنى أيضا فكرة التعامل مع هؤلاء الشباب من قبل فى الحياة بشكل عام إذ قد تصادفهم فى الحياة الطبيعية من المقربين إليك، كما أننى اقتربت منهم أيضا عندما قدمت فقرة ”اسأل الرئيس" فى احتفالية "قادرون باختلاف"، والتى أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ فترة قصيرة، وكان مفتاح حل اللغز فى التعامل معهم هو كيف تتقبله وتحبهم وتتعامل معه بشكل طبيعى، وهو ما تحقق بالمسرحية، وكان لهذا الأمر مفعول السحر فى السيطرة عليهم، حصولى على ما أريد منهم".

التحضير لمسرحية كنز الدنيا

بينما كشف أشرف عبد الباقى عن تفاصيل تحضيره إلى مسرحية "كنز الدنيا" والتي تم عرضها منذ أيام علي مسرح جراند حياة والتي يقوم ببطولتها عدد من ذوى القدرات الخاصة.

أشرف عبد الباقى مع ذوى القدرات الخاصة

وقال أشرف عبد الباقى : استغرق التحضير إلى المسرحية وقتا طويلا حيث بدأت مباشرة بعد أيام قليلة من مشاركتي في احتفالية قادرون باختلاف وقمت بالتواصل مع شركة المتحدة والتي وافقت على الفكرة وبعدها توجهت إلى وزارة التضامن الاجتماعي والتي قامت بعرض عدد من الشباب ذوى القدرات الخاصة وقمت باختيار عدد منهم للمشاركة فى العرض المسرحى.

كواليس تعاون أشرف عبد الباقى مع ذوي الهمم

وقال أشرف عبد الباقى : كنت أستعين باسر شباب ذوى القدرات الخاصة من أجل تحفيظ أدوارهم وكنت من ناحية أخرى اختار الكلمات البسيطة والعبارات السهلة من أجلهم حتى لا تكون صعبة عليهم.

أشرف عبد الباقى

واضاف أشرف عبد الباقى : ساعدني في ذلك أيضا ورشة التأليف والتي كانت تجلس مع أسر الشباب من أجل مساعدتهم في مهمتهم.

نظرة المجتمع لذوي الهمم

يرى الفنان أشرف عبد الباقى أن نظرة المجتمع لذوى القدارت الخاصة كان السبب الرئيسى فى تغييرها الى حد بعيد هو الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال أشرف عبد الباقى : "الرئيس اهتم بهم وبمشاكلهم وحاول أن يجد لهم حلولا ليتعامل معهم المجتمع بشكل طبيعى، فأرى أن هناك تغيير بالفعل فى نظرة المجتمع لهؤلاء الشباب بما فيه نحن، ومثل هذه الأعمال يمكن أن تغير النظرة تماما، فكان قبل ذلك ليس هناك احتكاك مباشر بهم، ولكن بعدما تعاملت معهم أصبحت على دراية بكثير من التفاصيل، وأتصور أن دمجهم مع المجتمع أيضا يقصر الطريق فى تغيير هذه النظرة الأحادية.

أشرف عبد الباقى

مسلسل انا وهي

كشف الفنان أشرف عبد الباقى عن انجذابه لشخصية “شيرين عبد الوهاب” فى مسلسل “أنا وهى” مع هنا الزاهد وأحمد حاتم ومقارنة دوره بشخصية “مهيب” فى فيلم “حب البنات” والتى قدم فيه دور الطبيب النفسى أيضا.

وقال أشرف عبد الباقى : "كنت أنظر لها بعين مختلفة، وخاصة أنني قدمت من قبل شخصية الطبيب النفسي في "حب البنات" منعا للتكرار، ومنذ قراءة السيناريو وجدت نفسى أمام دور جديد.

وأضاف أشرف عبد الباقى : كان دوري أن أحسد الشخصية بشكل أيضا مختلف، وخاصة أن هناك بعض المشاهد الماستر سين للشخصية والتي كانت تحتاج إلى إعداد وأداء مختلف، وأتصور أن العمل ككل لقى إعجاب الجمهور وتصدر التريند أكثر من مرة.

أشرف عبد الباقى والطبيب النفسى

قال أشرف عبد الباقى عن دوره فى مسلسل “أنا وهى” الذى جسد فيه شخصية الطبيب النفسى، إنه لجأ إلى طبيب نفسى بالفعل من أجل التحضير للشخصية، خاصة أن عالم الطب النفسى مليء بالتفاصيل ويصعب على أي شخص عادي أن يستوعبه بسهولة، فكان لا بد من ذلك.

اشرف عبد الباقى

وأضاف أشرف عبد الباقى : “بجانب الاستعانة بطبيب نفسى، كان هناك أيضا تحضير من جانبى من خلال الاستعانة بالإنترنت، وقرأت كثيرا فى مرض الوسواس القهرى والذى كان يناقشه العمل من خلال الثلاث شخصيات الرئيسية أحمد حاتم وهنا الزاهد وأنا”.