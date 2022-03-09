لقطات تجسسية للجيل التالي من فولكس فاجن باسات موديل 2023

رصدت عدسات المصورين لقطات تجسسية لنموذج تجريبي من فولكس فاجن باسات 2023 الجديدة كليا من الجيل التالي وهي تجري لفات اختبارية بين الطرقات المليئة بالثلج.

وسيتم الكشف عن سيارة فولكس فاجن باسات الجديدة كليا عام 2023 ، وستأتي على شكل هاتشباك أو استيت، متخلية عن طراز الصالون، بسبب الشعبية الجارفة التي أصبحت تتمتع بها السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ، فلن يكون تقديم باسات في شكل SUV هذه خطوة مفاجئة أو مستبعدة، لا سيما مع تقديم فولكس فاجن آرتيونمن قبلها بالرغم من أنها كانت تقدم في فئة سيارات الصالون فقط.

وهي بحجم مماثل وشبيه بالباسات، هناك أيضًا ضغط من العملاء على تقديم سيارات كبيرة الحجم، حتى أن الشركة الألمانية قدمت سيارة جولف استيت أكبر حجما من كل الموديلات السابقة لإرضاء ذائقة عملاؤها وفولكي فاجن تضع التطبيق العملي أولوية في بناء طرازها الجديد.

فولكس فاجن باسات 2023

وتظهر اللقطات الأولية أن باسات بتصميمها الجديد ستكون بمثابة تطوير للطراز الحالي مع خطوط مماثلة له، مثل المصابيح الأمامية التي تغذي الشبكة الهوائية وحزمة ضوء الفرامل الفردية بدلاً من شريط الضوء الخلفي المميز في مجموعة ID الكهربائية الجديدة و ID.5. توجد أيضًا مآخذ هواء على جانب الشبكة السفلية والتي من شأنها تحسين الديناميكية الهوائية للسيارة.

فولكس فاجن باسات 2023

سيتم بناء فولكس فاجن Passat في براتيسلافا باستخدام منصة MQB جنبًا إلى جنب مع الجيل القادم من سكودا سوبيرب، بعد أن تم نقل تصنيع السيارة العائلية من منزلها التقليدي في إمدن بألمانيا لإفساح المجال لبناء أكبر عدد من السيارات الرياضية متعددة الأغراض SUV وخاصة ID4 ونسخة الإنتاج التجاري من طراز فولكس فاجن Vizzion

فولكس فاجن باسات 2023

من المرجح أن يتم تقديم "باسات" بقاعدة عجلات عريضة، ومتمددة لتتلاءم مع نفس أبعاد سكودا سوبيرب البالغة 2.85 متر وهو ما يعني مساحة أكبر لتمدد أرجل ركاب المقاعد الخلفية، أو أن يكون التمدد الإضافي لتحسين مساحة صندوق الأمتعة الخلفي، والهدف من المساحة الزائدة أن يجعلها أكثر عملية في فئة السيارات الغير رياضية.