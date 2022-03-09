عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لقطات تجسسية للجيل التالي من فولكس فاجن باسات موديل 2023

فولكس فاجن باسات
فولكس فاجن باسات 2023

رصدت عدسات المصورين لقطات تجسسية لنموذج تجريبي من  فولكس فاجن باسات 2023 الجديدة كليا من الجيل التالي وهي تجري لفات اختبارية بين الطرقات المليئة بالثلج.

وسيتم الكشف عن سيارة  فولكس فاجن  باسات الجديدة كليا عام 2023 ، وستأتي على شكل هاتشباك أو استيت، متخلية عن طراز الصالون، بسبب الشعبية الجارفة التي أصبحت تتمتع بها السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ، فلن يكون تقديم باسات في شكل SUV هذه خطوة مفاجئة أو مستبعدة، لا سيما مع تقديم فولكس فاجن آرتيونمن قبلها بالرغم من أنها كانت تقدم في فئة سيارات الصالون فقط.

وهي بحجم مماثل وشبيه بالباسات، هناك أيضًا ضغط من العملاء على تقديم سيارات كبيرة الحجم، حتى أن الشركة الألمانية قدمت سيارة جولف استيت أكبر حجما من كل الموديلات السابقة لإرضاء ذائقة عملاؤها  وفولكي فاجن تضع التطبيق العملي أولوية في بناء طرازها الجديد.

فولكس فاجن باسات 2023

وتظهر اللقطات الأولية أن باسات بتصميمها الجديد ستكون  بمثابة تطوير للطراز الحالي مع خطوط مماثلة له، مثل المصابيح الأمامية التي تغذي الشبكة الهوائية وحزمة ضوء الفرامل الفردية بدلاً من شريط الضوء الخلفي المميز في مجموعة ID الكهربائية الجديدة و ID.5. توجد أيضًا مآخذ هواء على جانب الشبكة السفلية والتي من شأنها تحسين الديناميكية الهوائية للسيارة.

فولكس فاجن باسات 2023

سيتم بناء  فولكس فاجن  Passat في براتيسلافا باستخدام منصة MQB جنبًا إلى جنب مع الجيل القادم من سكودا سوبيرب، بعد أن  تم نقل تصنيع السيارة العائلية من منزلها التقليدي في إمدن بألمانيا لإفساح المجال لبناء أكبر عدد من السيارات الرياضية متعددة الأغراض  SUV وخاصة ID4 ونسخة الإنتاج التجاري من طراز فولكس فاجن Vizzion 

فولكس فاجن باسات 2023

من المرجح أن يتم تقديم "باسات" بقاعدة عجلات عريضة، ومتمددة لتتلاءم مع نفس أبعاد سكودا سوبيرب البالغة 2.85 متر وهو ما يعني مساحة أكبر لتمدد أرجل ركاب المقاعد الخلفية، أو أن يكون التمدد الإضافي لتحسين مساحة صندوق الأمتعة الخلفي، والهدف من المساحة الزائدة أن يجعلها أكثر عملية في فئة السيارات الغير رياضية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر أمنى ينفي حدوث انفجار في القاهرة والجيزة

كيروش يضم 9 محترفين لـ منتخب مصر أمام السنغال.. اعرف الأسماء

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-3-2022

البحوث الفلكية : أصوات الانفجار بمنطقة سقارة والمعادي سببها أعمال إنشاء القطار السريع

هبوط مفاجئ.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب في مصر اليوم

رئيس الوزراء: الأزمة الأوكرانية الروسية انعكست اقتصاديا على العالم كله

السيسي يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين

شوبير يتغزل في إكرامي وفتحي وعبدالله السعيد ويوجه رجاء خاص ل شريف

موضوعات متعلقة

نيسان تطرح "قاشقاي 2022" بمجموعة نقل هايبرد بتقنية e-Power الجديدة.. صور

أول طراز بفئة تجهيز "روح ألبين".. رينو أوسترال 2022 بديلة "كادجار" الجديدة.. صور

مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل تتضاعف في الأسواق العالمية خلال عام

استثمار 400 مليون دولار.. تفاصيل شراكة جنرال موتورز مع POSCO للكيماويات

قبل إطلاقها رسميا غدًا..فولكس فاجن تكشف عن المقصورة الداخلية لـ ID Buzz..صور

تعبر عن الروح الأمريكية.. فورد تطرح إصدارا محدودا من «موستنج كاليفورنيا»

فولكس فاجن تستثمر 2 مليار يورو لبناء مصنع منافس لـ جيجا تسلا

سعر أغلى وفئة تجهيز جديدة.. مرسيدس تكشف عن C300 السيدان موديل 2022

ترشيحاتنا

رشدوا الاستهلاك.. الحكومة: غلاء الأسعار أمر طبيعي نظراً للظروف العالمية.. فيديو

وفد من Discovery Education يتعرف على تجربة تطوير التعليم في مدارس القاهرة

خالد عناني: تحملنا نفقات 17 ألف سائح منذ بداية الأزمة الأوكرانية الروسية

التعليم : آخر موعد لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين 30 مايو

رئيس الوزراء : غلاء الأسعار أمر طبيعي نظراً للظروف العالمية

مدبولي : الدولة المصرية قادرة على اجتياز أزمة غلاء الأسعار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تنظم ندوتين تثقيفيتين بالتعاون مع الكاتدرائية المرقسية ومشيخة الأزهر الشريف

تحذيرات شديدة من تقلبات الطقس.. الأرصاد تكشف عن تعرض البلاد لمنخفض جوي جديد

بعد إثارته للجدل.. سر شباب الممثل الصيني شاندو تان صاحب الـ 56 عامًا|صور

هل يعود مجدي الهواري لغادة عادل.. شواهد حقيقية تؤكد الحب المتبادل

فيديو

شهداء بلدنا.. القوات المسلحة تستعرض تضحيات وبطولات خير أجناد الأرض

سر شباب الممثل الصيني شاندو تان صاحب الـ 56 سنة.. فيديوجراف

لخلافات بينهما.. زوجان يتخلصان من شخص ويوزعان أشلاءه

الشهيد خالد.. فيديو من القوات المسلحة لعرض بطولات الشهداء

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبد المعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ