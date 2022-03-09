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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

برنامج الأغذية العالمي يشيد بجهود القوى العاملة في تدريب الشباب بقنا

صدى البلد

أشاد وفد من برنامج الأغذية العالمي WFP ، بالبرامج التدريبية المقدمة للشباب وورش التدريب الموجودة والعدد والأدوات الحديثة في مركز التدريب المهني بقفط التابع لمديرية القوى العاملة بقنا التى تسهل على المتدربين العملية التدريبية وفق أحدث الأساليب العالمية .

جاء ذلك خلال تفقد الوفد ورش التدريب الموجودة بالمركز على مهن التفصيل والحياكة ، والتركيبات الكهربية ، والتبريد والتكييف ، والسباكة الصحية ، عقب استقبال حسام طلبة مدير المديرية له، لعرض جهود المركز في العملية التدريبية للشباب ، والإطلاع على البرامج التدريبية المنفذة بداخله وذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة القوي العاملة والبرنامج.

ورحب مدير المديرية بوفد برنامج الأغذية العالمي WFP  مقدماً الشكر والتقديرعلى الزيارة ، مؤكداً إستمرار التعاون المشترك فيما بين القوى العاملة والبرنامج فى العديد من مجالات التدريب وتقديم برامج جديدة علي مهن مختلفة مثل المساحة ، والطاقة الشمسية ، وصيانة المحمول والدش، وصيانة الحاسب الآلي، واللغات للتدريب من أجل التشغيل في المحافظة .

 تفقد الوفد يرافقه مدير المديرية ، الدورات التدريبية المنعقدة داخل المركز ، مثنياً على المستوى المتميز للمتدربين والبرامج التدريبية الحديثة التي يتم تقديمها للشباب من خلال مدربين مؤهلين على مستوى عالى من الكفاءة تم اختبارهم بالوزارة .

حضر الزيارة من الوفد ، أماني جمال الدين مسئول البرامج ببرنامج الأغذية العالمي ، ودعاء عرفة  مسؤول الحماية المجتمعية بالبرنامج ، ومحمد أنور منسق البرنامج بقنا ، ورافق الوفد عبد الحميد غزالي مدير مركز التدريب المهني بقفط .

تأتي هذه الزيارة نتاج للتعاون بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي ، وتنفيذا لمذكرة التفاهم التي وقعها وزير القوي العاملة محمد سعفان مع ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في القاهرة ومنها التعاون في مجالات رعاية القوى العاملة والتدريب المهني  والتشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب والنساء ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتمكين المرأة.

 

 

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برنامج الأغذية العالمي WFP القوى العاملة تدريب الشباب توفير فرص عمل محمد سعفان وزير القوى العاملة

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