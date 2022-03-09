عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المملكة المتحدة تعلن عقوبات جديدة ضد روسيا في قطاع الطيران

ليز تروس
ليز تروس

 أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم الأربعاء، عن مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا في قطاع الطيران تمنح حكومة المملكة المتحدة سلطات جديدة لاحتجاز أي طائرة روسية على أراضيها.
وقالت تروس: " لقد شددنا أيضا حظر التحليق والهبوط الحالي على الطائرات الروسية، ووضعنا تشريعات جديدة اليوم لتجريم تحليق أو هبوط أي طائرة روسية في المملكة المتحدة".
ويشمل الحظر أي طائرة مملوكة أو مشغلة أو مستأجرة من جانب أي شخص مرتبط بروسيا أو أفراد أو كيانات محددة، وسيشمل سلطة احتجاز أي طائرة مملوكة لأشخاص مرتبطين بروسيا، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.
كما ستسمح السلطات الجديدة أيضا للحكومة البريطانية بإزالة الطائرات الخاصة بأفراد وكيانات روسية معينة من سجل الطائرات في المملكة المتحدة.
ووفقا للبيان، ستمنع التدابير التجارية الإضافية، التي تم تقديمها اليوم أيضا، صادرات المملكة المتحدة من مواد وتكنولوجيا الطيران أو الفضاء إلى روسيا، بما في ذلك الخدمات ذات الصلة مثل خدمات التأمين وإعادة التأمين.

ا ر/ع م م

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال احتفالية يوم الشهيد.. الرئيس السيسي متأثرًا يُؤمّن على دعاء الراحلة عبلة الكحلاوي|فيديو

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-3-2022

المالية: حوافز جديدة لتعميق دور القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل

سلع أساسية بـ "السعر القديم".. خطة الحكومة لإغراق السوق قبل رمضان

أقل 5 آلاف جنيه.. انخفاض جديد في أسعار عمرة شعبان ورمضان

بكلمات قوية.. ابنة عبلة الكحلاوي تزلزل قاعة احتفال يوم الشهيد وتبهر السيسي والحضور

ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى فى 19 شهرا

تحذيرات شديدة من تقلبات الطقس.. الأرصاد تكشف عن تعرض البلاد لمنخفض جوي جديد

ترشيحاتنا

ميدو: لو دخلت ملعب وجماهير الزمالك هاجمتني "هعيط"

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل الحصن الأمين لهذه الأمة

شاهد.. الرئيس السيسي يبكى للمرة الثانية فى احتفالية يوم الشهيد

كان مع زميلته.. حاول الهروب خشية الفضيحة فسقط جثة في الجيزة

شاهد.. ماجدة زكي تنهمر بالبكاء خلال تمثيلها دور أم الشهيد أمام الرئيس

أبو الغيط يبحث الأوضاع العربية مع وزير خارجية الجزائر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تنظم ندوتين تثقيفيتين بالتعاون مع الكاتدرائية المرقسية ومشيخة الأزهر الشريف

تحذيرات شديدة من تقلبات الطقس.. الأرصاد تكشف عن تعرض البلاد لمنخفض جوي جديد

بعد إثارته للجدل.. سر شباب الممثل الصيني شاندو تان صاحب الـ 56 عامًا|صور

هل يعود مجدي الهواري لغادة عادل.. شواهد حقيقية تؤكد الحب المتبادل

فيديو

إرهابي.. هشام إسماعيل يروي تفاصيل دوره في الاختيار 3| فيديو

توفير السلع بأسعار وكميات مناسبة ..خطة الحكومة لاستقبال شهر رمضان

أعراض كورونا الخفيفة تدمر عضوًا حيويًا في الجسم.. تعرف عليه |فيديو جراف

إعلان على الإنترنت .. أوكراني يعرض دبابة روسية للبيع

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

اﻟﻤﺰﻳﺪ