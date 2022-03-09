المملكة المتحدة تعلن عقوبات جديدة ضد روسيا في قطاع الطيران

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم الأربعاء، عن مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا في قطاع الطيران تمنح حكومة المملكة المتحدة سلطات جديدة لاحتجاز أي طائرة روسية على أراضيها.

وقالت تروس: " لقد شددنا أيضا حظر التحليق والهبوط الحالي على الطائرات الروسية، ووضعنا تشريعات جديدة اليوم لتجريم تحليق أو هبوط أي طائرة روسية في المملكة المتحدة".

ويشمل الحظر أي طائرة مملوكة أو مشغلة أو مستأجرة من جانب أي شخص مرتبط بروسيا أو أفراد أو كيانات محددة، وسيشمل سلطة احتجاز أي طائرة مملوكة لأشخاص مرتبطين بروسيا، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.

كما ستسمح السلطات الجديدة أيضا للحكومة البريطانية بإزالة الطائرات الخاصة بأفراد وكيانات روسية معينة من سجل الطائرات في المملكة المتحدة.

ووفقا للبيان، ستمنع التدابير التجارية الإضافية، التي تم تقديمها اليوم أيضا، صادرات المملكة المتحدة من مواد وتكنولوجيا الطيران أو الفضاء إلى روسيا، بما في ذلك الخدمات ذات الصلة مثل خدمات التأمين وإعادة التأمين.

ا ر/ع م م