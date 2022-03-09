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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة تنفي تقديم عقود عمل خارج مصر مقابل مبالغ مالية

صدى البلد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من إعلانات منسوبة لوزارة القوى العاملة تزعم تقديم عقود للعمل خارج مصر مقابل الحصول على مبالغ مالية. 

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإعلان الوزارة عن أي عقود للعمل خارج مصر مقابل الحصول على مبالغ مالية، وأن الإعلانات المتداولة وهمية، وغير صادرة عن الوزارة. 

وشددت على أن أي فرص جديدة للعمل خارج مصر يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على قنوات الاتصال الخاصة بالوزارة سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: "manpower.gov.eg"، أو الصفحة الرسمية الموثقة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مُناشدةً المواطنين ضرورة توخي الحذر تجاه محاولات النصب والإبلاغ عنها فوراً، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية والقانونية حيال هذه الوقائع.

وناشدت جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (manpower.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

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