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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

9 انتصارات .. أرقام الأهلي أمام فرق قادها إيهاب جلال في الدوري

صدى البلد

تغلب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني على نظيره فريق بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

أحرز ثلاثية المارد الأحمر محمد مجدى أفشة وعمرو السولية ومحمد شريف.

وقاد إيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز ٦ فرق وخاض خلالها أمام النادي الأهلي ١٣ مباراة.

صدى البلد يستعرض أرقام النادي الأهلي أمام الفرق التي قادها إيهاب جلال في الدوري المصري.

٦ فرق تولى خلالها إيهاب جلال القيادة الفنية هي مصر المقاصة وانبى والزمالك و المصري والإسماعيلي وبيراميدز.

قاد إيهاب جلال ٦ فرق أمام النادي الأهلي في ١٣ مباراة.

فاز النادي الأهلي على الفرق التي تقلد إيهاب جلال القيادة الفنية بها فى ٩ مباريات

وشهدت مباريات النادي الأهلي أمام الفرق التي قادها إيهاب جلال ٣ تعادلات.

وخسر النادي الأهلي مباراة وحيدة فقط

سجل النادي الأهلي ٢٧ واستقبلت شباكه ١٣ هدفا.

كان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أعلن عن قائمة الفريق المتوجهة إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ومحمد شريف وحسام حسن وبيرسي تاو.

وحقق الفريق الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز يوم السبت المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، فيما كان قد حقق الفوز على المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية.

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