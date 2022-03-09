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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية.. المؤسسة العامة للحبوب تعتمد زيادة سعر شراء القمح المحلي

قمح
قمح

اعتمد مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب في المملكة العربية السعودية، زيادة سعر شراء القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي 1443/1444هـ (2022م)، ليصبح مبلغا وقدره 1700 ريال للطن.

وأوضحت المؤسسة، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن هذه الزيادة تعتبر الثانية لهذا الموسم، وذلك في ظل المراجعة الدورية التي تجريها لمتابعة تطورات الأسواق الدولية للقمح.

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يُذكر أن شراء المؤسسة للقمح المحلي من المزارعين يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (39) بتاريخ 16/1/1438هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (765) بتاريخ 30/11/1441هـ بشأن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والتي تضمنت قيام المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين في حال اختيارهم زراعة القمح بديلاً للأعلاف الخضراء، لمدة خمس سنوات، بما لا يتجاوز مليونا ونصف المليون طن لكل عام، وبأسعار تحددها المؤسسة مسترشدة بالأسعار الدولية السائدة.

المملكة العربية السعودية المؤسسة العامة للحبوب سعر شراء القمح الأعلاف الخضراء Finance Real Estate

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