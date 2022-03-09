بريطاني يعيش مع 120 عنكبوتا في غرفة نومه

ربط حب غريب من نوعه بين بريطاني والعناكب حيث يهوي الشاب البريطاني اقتنائها منذ طفولته حيث وصل به الأمر إلى إقامة 120 عنكبوتاً معه في غرفة نومه حيث يجلس أمامهم بالساعات للاستماع بمشاهدتهم.

ويقضي البريطاني آرون فينيكس، البالغ من العمر 34 عاماً، وقته في العناية بالعناكب وزيادة عددهم منوهاً بأنهم شغفه وهوسه في الحياة أياً كان اسمهم فلهم تأثير مذهل علي، ولن يتخلى أبداً عن امتلاكهم.

وعن ردود أفعال الناس عن تربيته للعناكب، أوضح الشاب الذي يعمل مقال في إزالة المنازل: " الناس لا يمكنهم تصديق ذلك! على الرغم أنهم لا يمثلون خطرا على أحد، ولا أستطيع أن أتوقع أن يراها الجميع بالطريقة التي أراها، لكني أتمنى أن يفتح الناس عقولهم أمام هذه المخلوقات الجميلة".

وانجذب آرون وهو والد زوج بنتين مراهقتين لزوجته، لأول مرة إلى العناكب عندما كان طفلاً و حصل على أول عنكبوت عندما كان مراهقًا والآن يعيش مع شريكته جو، البالغة من العمر 45 عامًا، وابنتيها دانون، 18 عامًا، وليلي، 14 عامًا.

وفي الصيف الماضي، تم تشخيص آرون بمرض الاضطراب ثنائي القطب إلى جانب معاناته من الاكتئاب قبل عام، واقترح المعالجون عليه أن يمارس هوايته المفضلة وهى تربية العناكب، لذلك قرر آرون تربية عدد قليل من العناكب.

وعلق الشاب على ذلك قائلاً: “عندما سألنى المعالج عما إذا كان هناك أي نشاط أستمتع به و يساعد في تشتيت ذهني عن الأشياء الأخرى، جاءتني الفكرة على الفور وفي البداية، كان زوجتى وبناتها خائفين بعض الشيء، لكنهم رأوا التأثير الإيجابي الذي أحدثه عليّ على الفور وأصبحوا داعمين”.

وجمع آرون 120 عناكباً منذ صيف عام 2021 إلى جانب خمسة عناكب أخرى، وثلاثة عقارب، وثلاثة فرس النبي، وحشرة حريش.

