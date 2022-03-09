شاهد.. تعليم دمياط يحتفل بيوم الشهيد

محافظة دمياط

احتفل" تعليم دمياط" اليوم الأربعاء، بيوم الشهيد في إحتفالية كبيرة لمدارس إدارة عزبة البرج التعليمية، بحضور الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط والعقيد سعيد حلمي عبدالخالق المستشار العسكري للمحافظة وم. عصام عمر رئيس مجلس أمناء المحافظة و إيناس عبد الخالق مدير إدارة عزبة البرج التعليمية ومحمد قورة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام وناهد عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة مدارس الشربيني الخاصة. والقادة العسكريين لمدارس المحافظة ولفيف من القيادات التعليمية والطلبة والطالبات بالمحافظة، ذلك بقاعة كنوز برأس البر.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، وتنفيذاً لتوجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالاحتفال بيوم الشهيد الذى يوافق التاسع من شهر مارس من كل عام وأحياءً لذكرى الشهيد البطل الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية السابق.

شمل الحفل فقرات شعرية وغنائية واستعراضية، لطلاب مدارس الشهيد بلال الزاهد الإعدادية المشتركة، الخياطة الإعدادية المشتركة، الخياطة الثانوية المشتركة، عزبة البرج الإعدادية بنين، عزبة اللحم الابتدائية المشركة٢ ، الجربي الإعدادية الثانوية بنات، الشيخ ضرغام الإعدادية المشتركة، وعزبة اللحم الابتدائية المشتركة.

وخلال الاحتفال ألقى عقيد د.م سعيد عبدالخالق المستشار العسكري للمحافظة، كلمته التي عبر فيها عن ذكرى الشهيد التي توافق يوم استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية.

وألقى الدكتور "خالد خلف" كلمته التي وجه فيها رسالة شكر وتقدير ومحبة لرجال القوات المسلحة الدرع الحامي لمصرنا العزيزة ولشهداء مصر الأبرار من الجيش والشرطة.

وهنأ "خلف" الشعب المصري العظيم وابطال الجيش المصري، متمنيا دوام الاستقرار لمصرنا الحبيبة بفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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