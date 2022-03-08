اليوم العالمى للمرأة.. الدكتورة منال عوض أول محافظ سيدة في دمياط

محافظة دمياط

تعد الدكتورة منال عوض، أول قيادة نسائية تعتلى منصب محافظ دمياط ،استطاعت على مدار مايقرب من أربعة اعوام، أن تضع اسم محافظة دمياط ضمن اهم المدن العالمية في مجال التعليم ، حيث حصلت دمياط على جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2021 ضمن عشر مدن حول العالم، إنها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط .

تخلت عن الموكب والسرينة والفامية فهى ترى المنصب تكليفاً وليس تشريفاً، لا تعترف بالتقارير وترى ان الجولات المفاجئة خير دليل لتقييم المسئولين، تفاجئ المدن والأحياء والقرى والنجوع متنكرة فى ميكروباص لكشف الاهمال وإحالة المقصرين إلى التحقيق .

أكدت كثيرا من خلال تصريحات صحفية لها انها تكره الجلوس بالمكتب والنزول الى الشارع وتفقد كل شبر بدمياط سيرا على الاقدام ولاتحب الاستماع لشكاوى المواطنين عبر الاوراق والمذكرات الورقية فالشكوى لابد وان تخرج من فم المواطن وتسمعها بأذنها وتري المواطن عن قرب حتى يشعر بانه في ايدى امينة ومشكلته في طريقها للحل فيثق فيها كمسؤل عنه.

وأوضحت انها ليس لديها عدد ساعات محدد فهى تعمل من الصبح لحد ما ينتهى عملها اخر اليوم وبتاخد البوسطة معاها للاستراحة» .

وتابعت، أنها تشجع السيدات على الخروج للعمل لاثبات الذات ولرفعة الوطن مشيرة إلى أن المرأة لديها قدرة رهيبة على العطاء والنجاح في العمل والتميز في اى مجال بتعمل به.